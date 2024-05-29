Силуанов назвал долю россиян, которых не коснутся изменения НДФЛ

Изменения налогообложения затронут 3–4% населения России, для большинства НДФЛ сохранится на уровне 13%, заявил глава Минфина. Ранее ведомство предложило ввести пятиступенчатую систему со ставками 13–22%

Фото: Андрей Любимов / РБК

97% россиян не почувствуют изменений налогообложения, а семьи с невысокими доходами, наоборот, получат дополнительные ресурсы, заявил министр финансов Антон Силуанов. Видеозапись с его заявлением опубликовал в своем телеграм-канале телеведущий Павел Зарубин.

Минфин предложил пятиступенчатую систему НДФЛ: 13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);

15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);

18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);

20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);

22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год). Действующее законодательство предусматривает НДФЛ в 13 и 15% с доходов, превышающих 416,7 тыс. руб. в месяц, или 5 млн руб. в год Инициатива Минфина среди прочего предполагает изменение налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых и упрощенной системы налогообложения.

«И для населения, и для малого бизнеса изменения коснутся 3–4%. <...> 97% не почувствуют каких-либо изменений, ставка останется 13% [для имеющих] 200 тыс. руб. в месяц, или 2,4 млн руб. годовой доход», — заявил Силуанов.

Он подчеркнул, что семьи с невысоким доходом, наоборот, «получат дополнительный ресурс через наши изменения и совершенствование налогов».

По словам Силуанова, изменение налогового законодательства «сейчас назрело», потому что система «должна стимулировать» бизнес к новым инвестициям и помогать «тем людям, которые требуют государственной поддержки». Исходя из этих принципов, Минфин подготовил законопроект с соответствующими поправками в Налоговый кодекс, отметил он.

«Запрос общества был на справедливость. Об этом мы слышали и в парламенте, об этом, мы знаем, велась дискуссия на страницах газет и журналов. Поэтому когда мы посмотрели, какие существуют ставки налогообложения в других странах, какие наши предложения были от различных фракций, то подготовили, на наш взгляд, очень оптимальную, справедливую шкалу налогообложения», — заявил министр финансов.

Он назвал «очень конкурентной» и «комфортной» самую высокую ставку НДФЛ для доходов выше 50 млн руб. Полученные в бюджет средства будут направлены на социальные программы, в том числе на помощь семьям с двумя и более детьми с доходом ниже 1,5% прожиточного минимума. Силуанов также анонсировал вложение этих доходов «в больницы, школы» — все те услуги, «которые мы будем предоставлять более качественно».

«Что касается налогообложения бизнеса, то здесь мы говорим о повышении ставки налога на прибыль. Одновременно мы говорим об увеличении налоговых вычетов», — сказал он, уточнив, что в случае инвестирования в приоритетную отрасль предусмотрена льгота по налогу на прибыль. Силуанов также анонсировал двукратный рост коэффициента амортизации основных средств «по тем отраслям и направлениям, которые нужны для государства».

Предложенный Минфином законопроект будет рассмотрен в правительстве 30 мая. Силуанов подчеркнул, что ранее инициатива была «детально проработана с парламентом и бизнесом». Госдума должна принять нововведения в текущую весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа. Ожидается, что налоговые изменения вступят в силу 1 января 2025 года.