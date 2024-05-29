 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Налоги для юридических лиц ,  
0 

Силуанов назвал долю россиян, которых не коснутся изменения НДФЛ

Глава Минфина Силуанов: 97% россиян не коснется изменение налогов
Сюжет
Налоги для юридических лиц в 2024 году
Сюжет
Налоги для физических лиц в 2024 году
Изменения налогообложения затронут 3–4% населения России, для большинства НДФЛ сохранится на уровне 13%, заявил глава Минфина. Ранее ведомство предложило ввести пятиступенчатую систему со ставками 13–22%
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

97% россиян не почувствуют изменений налогообложения, а семьи с невысокими доходами, наоборот, получат дополнительные ресурсы, заявил министр финансов Антон Силуанов. Видеозапись с его заявлением опубликовал в своем телеграм-канале телеведущий Павел Зарубин.

Минфин предложил пятиступенчатую систему НДФЛ:

  • 13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);
  • 15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);
  • 18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);
  • 20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);
  • 22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Действующее законодательство предусматривает НДФЛ в 13 и 15% с доходов, превышающих 416,7 тыс. руб. в месяц, или 5 млн руб. в год

Инициатива Минфина среди прочего предполагает изменение налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых и упрощенной системы налогообложения.

«И для населения, и для малого бизнеса изменения коснутся 3–4%. <...> 97% не почувствуют каких-либо изменений, ставка останется 13% [для имеющих] 200 тыс. руб. в месяц, или 2,4 млн руб. годовой доход», — заявил Силуанов.

Он подчеркнул, что семьи с невысоким доходом, наоборот, «получат дополнительный ресурс через наши изменения и совершенствование налогов».

Минфин внес проект изменения налоговой системы с «пятью ступенями» НДФЛ
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

По словам Силуанова, изменение налогового законодательства «сейчас назрело», потому что система «должна стимулировать» бизнес к новым инвестициям и помогать «тем людям, которые требуют государственной поддержки». Исходя из этих принципов, Минфин подготовил законопроект с соответствующими поправками в Налоговый кодекс, отметил он.

«Запрос общества был на справедливость. Об этом мы слышали и в парламенте, об этом, мы знаем, велась дискуссия на страницах газет и журналов. Поэтому когда мы посмотрели, какие существуют ставки налогообложения в других странах, какие наши предложения были от различных фракций, то подготовили, на наш взгляд, очень оптимальную, справедливую шкалу налогообложения», — заявил министр финансов.

Он назвал «очень конкурентной» и «комфортной» самую высокую ставку НДФЛ для доходов выше 50 млн руб. Полученные в бюджет средства будут направлены на социальные программы, в том числе на помощь семьям с двумя и более детьми с доходом ниже 1,5% прожиточного минимума. Силуанов также анонсировал вложение этих доходов «в больницы, школы» — все те услуги, «которые мы будем предоставлять более качественно».

«Что касается налогообложения бизнеса, то здесь мы говорим о повышении ставки налога на прибыль. Одновременно мы говорим об увеличении налоговых вычетов», — сказал он, уточнив, что в случае инвестирования в приоритетную отрасль предусмотрена льгота по налогу на прибыль. Силуанов также анонсировал двукратный рост коэффициента амортизации основных средств «по тем отраслям и направлениям, которые нужны для государства».

Предложенный Минфином законопроект будет рассмотрен в правительстве 30 мая. Силуанов подчеркнул, что ранее инициатива была «детально проработана с парламентом и бизнесом». Госдума должна принять нововведения в текущую весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа. Ожидается, что налоговые изменения вступят в силу 1 января 2025 года.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок

Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Минфин Антон Силуанов налогообложение
Антон Силуанов фото

Антон Силуанов

министр финансов России
12 апреля 1963 года
Материалы по теме
Кремль пообещал глубокую дискуссию по налогам
Экономика
Минтруд раскрыл порядок выплаты «налогового кешбэка» для семей с детьми
Экономика
Минфин оценил годовые доходы бюджетов от изменения налогов
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 96,89 (+0,65) Инвестиции, 17:06 Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 89,26 (+0,82) Инвестиции, 17:06
«Локомотив» объявил об уходе третьего футболиста за день Спорт, 18:00
Динамичность Нью-Йорка и уют Афин: все – о ЖК нового формата в Москве РБК и Метрополия, 18:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:53
Кассационный суд отклонил жалобу Галкина по делу о статусе иноагента Политика, 17:51
Москалькова удивилась решению суда об аресте генерала Попова Политика, 17:48
Себя показать: почему важно участвовать в индийских бизнес-выставках Отрасли, 17:46
Путин подписал закон о повышении штрафов за некачественные ЖКУ Недвижимость, 17:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Во Франции задержали 10 чеченцев в рамках масштабной полицейской операции Политика, 17:45
Путин подписал закон об электронной передаче клиентских данных брокерами Инвестиции, 17:44
Налоговые изменения от Минфина: как они повлияют на рынок и инвесторов Инвестиции, 17:36
Агент заявил, что Дзюба узнал об уходе из «Локомотива» из соцсетей Спорт, 17:31
Захарова назвала свою версию обысков в офисах Европарламента Политика, 17:30
Андрей Кириленко: «Баскетбол в полной тишине вызывает сильное чувство» Стиль, 17:29
Госдеп США не стал исключать применения американского оружия по России Политика, 17:27