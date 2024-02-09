Промышленники сравнили курсовые пошлины с удвоением налога на прибыль

Курсовые пошлины введены для части экспортеров до конца 2024 года, но диалога и экономического анализа по этому вопросу почти не было, утверждают в РСПП. Власти называли ввод таких пошлин направленным на защиту внутреннего рынка

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Пошлины, размер которых привязан к курсу доллара, не учитывают прогнозируемой курсовой конъюнктуры и реального финансового положения компаний и отраслей, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на налоговом форуме в рамках недели российского бизнеса РСПП, передает корреспондент РБК.

Он пояснил: в конце 2023 года было заметно, что «все это» негативно сказывается на исполнение инвестиционных программ, нынешний год не стал исключением.

«Некоторые компании считают, что если переводить на налог на прибыль, то двухкратное, а то и трехкратное в отдельные периоды увеличение нагрузки проявляется. То есть налог на прибыль может до 45-50% так сказать подскакивать», — сказал Шохин.

Бизнес поставили перед фактом, в почти всех случаях никакого диалога с ним не было, как и «не просматривалось никакого экономического анализа: можно по этим отраслям в таком масштабе ударить или нет», добавил председатель комитета РСПП по налоговой политике Владимир Рашевский. Курсовая пошлина рассчитывается от курса валюты, а динамика цен не учитывается, то есть «технически можно облагать пошлиной убыточные виды деятельности, что и происходит».

Звучит, что облагаем всех экспортеров, но по факту, если разобраться, это 25% экспортеров, а остальные попали в какие-то исключения. И если посмотреть масштаб, то для этих отраслей это равно примерно 60% инвестиционных программ среднегодовых, которые были у этих отраслей. Взяли и решили избирательно у активных инвестиционных отраслей забрать 60% среднегодовой инвестпрограммы, а для кого-то это больше 100%», — сказал Рашевский.

Гибкие курсовые вывозные пошлины ввели с 1 октября 2023 года. Правительство назвало это решение временным — до конца 2024 года, - и направленным "на защиту внутреннего рынка".

Пошлина составляет от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты и применяется при курсе от 80 руб. за доллар. При среднем значении курса от 80 до 85 руб. пошлина составляет 4% от стоимости товара, при курсе от 85 до 90 руб. — 4,5%. Если курс на уровне 90–95 руб. за доллар (как сейчас), пошлина составит 5,5%, а при курсе более 95 руб. — 7%.

В исключения из «курсовых» экспортных пошлин попали, среди прочих, сырая нефть, нефтепродукты, газовый конденсат, природный газ и СПГ, пшеница (семенная и прочая), рожь, ячмень, кукуруза (все — не относящиеся к семенным), подсолнечное масло, подсолнечный шрот, лесоматериалы, отходы и лом черных металлов, отходы и лом медные, никелевые, свинцовые. Также пошлины не распространяются на машины, оборудование, механизмы, электротехническое оборудование, средства наземного транспорта, летательные аппараты, суда, инструменты (оптические, фотографические, медицинские, контрольные), мебель, игрушки (группы ТН ВЭД 84—96).



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