Вучич заявил, что Сербии хватит топлива до конца января

Сюжет
Война санкций
Сербии хватит запасов топлива до конца января, заявил Вучич. Он добавил, что необходимости в чрезвычайных мерах нет, так как Белград 15 января введет на NIS свое управление, если Москва не успеет продать свою долю
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press)

У Сербии достаточно всех запасов топлива — бензина, керосина, дизеля — до конца января, однако людям придется перейти на другие заправки после приостановки нефтеперерабатывающего завода NIS, заявил президент страны Александр Вучич, передает РСТ. Глава республики отметил, что на заправки NIS приходилось около 47% оборота нефтепродуктов.

По его словам, 82% потребления приходится на дизельное топливо, а общий объем его на складах составляет более 204 тыс. т. Годовое потребление мазута, который используют в качестве топлива на теплоэлектростанциях, составляет около 44 тыс. т, а объем запаса этого топлива у Сербии — 54 тыс. т.

«У нас нет проблем с топливом, мы открыли новые каналы импорта, проблема в логистике. Цистернам придется закупать топливо и в некоторых отдаленных местах, что увеличивает логистические расходы, а также возникает вопрос о количестве цистерн. Проблем огромное количество», — сказал Вучич, добавив, что власти примут меры, чтобы поставки были стабильными.

По его мнению, необходимости в введении чрезвычайных мер нет, поскольку Белград решил предоставить российской стороне срок до 15 января для завершения процесса продажи своей доли в NIS, после чего Сербия намерена ввести собственную администрацию в компании, а затем предложить России «максимально возможную цену».

В то же время Вучич объявил, что правительство разрешит платежи и транзакции для NIS до конца недели, несмотря на риск вторичных санкций. Эта мера направлена на то, чтобы помочь компании выплатить зарплату сотрудникам и завершить другие транзакции.

По данным на сентябрь 2025 года, мажоритарным акционером NIS является «Газпром нефть» — 44,85% акций. 29,87% принадлежит властям Сербии, еще 11,30% — петербургской АО «Интэлидженс» (находится под управлением «Газпром капитала»). Оставшаяся доля — у миноритарных акционеров.

NIS остановила единственный завод в Сербии из-за санкций США
Экономика
Фото:Adriana Iacob / Shutterstock

США ввели санкции в отношении NIS в начале января этого года, когда президентом был Джо Байден. Вашингтон потребовал полностью исключить российское участие в компании. С тех пор ограничения несколько раз откладывали, однако в начале октября они вступили в силу.

В ноябре Белград сообщил, что Вашингтон одобрил переговоры о смене собственника NIS до 13 февраля, но не продолжение работы НПЗ. 2 декабря компания приостановила его работу из-за нехватки сырой нефти в связи с американскими санкциями.

19 ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович объявила, что российские владельцы NIS уведомили Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о готовности передать контроль над компанией третьей стороне.

Вучич заявлял, что Белград готов выкупить доли «Газпрома» и «Газпром нефти» в NIS в случае ограничительных мер. Готовность выкупить NIS выражали власти Хорватии. Financial Times весной писала, что российскую долю в NIS может выкупить венгерский энергетический концерн MOL. The Wall Street Journal сообщала, что переговоры о покупке доли российской стороны в NIS ведет базирующаяся в ОАЭ Национальная нефтяная компания Абу-Даби.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Александр Вучич Сербия топливо дизельное топливо мазут бензин NIS санкции энергозапасы
Александр Вучич фото
Александр Вучич
политик, президент Сербии
5 марта 1970 года
