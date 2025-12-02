NIS остановила единственный завод в Сербии из-за санкций США
Сербская Naftna Industrija Srbije (NIS) приостановила работу своего единственного в стране нефтеперерабатывающего завода из-за нехватки сырой нефти на фоне санкций США. Об этом говорится на сайте компании.
NIS — основной производственный актив нефтеперерабатывающей отрасли Сербии. Контрольный пакет компании принадлежит российским структурам: «Газпром нефти» (44,85%) и «Газпрому» (11,3%). Сама Сербия владеет 29,87%.
«На нефтеперерабатывающем заводе в Панчево сегодня начинается приостановка работы производственных мощностей в связи с нехваткой сырой нефти для переработки, возникшей в результате санкций, введенных Министерством финансов США», — говорится в опубликованном заявлении.
При этом приостановка работы НПЗ в Панчево организована таким образом, чтобы заводские установки были готовы к запуску сразу после получения информации о наличии сырой нефти, пояснили в компании. При этом сотрудники будут выполнять те же работы, что и в период плановых остановок, добавили там. Несмотря на возникшую ситуацию, NIS продолжает бесперебойно поставлять на внутренний рынок нефтепродукты за счет ранее созданных запасов, сказано в заявлении.
Тем временем президент Сербии Александр Вучич заявил, что правительство разрешит платежи и транзакции для NIS до конца недели, несмотря на риск вторичных санкций. Эта временная мера направлена на то, чтобы помочь компании выплатить зарплату сотрудникам и завершить другие транзакции, пишет Reuters.
По данным агентства, закрытие НПЗ, годовая мощность которого составляет 4,8 млн т, повлияет на экономику страны, поскольку на производстве заняты около 14 тыс. человек, а сам завод обеспечивает около 5% ВВП Сербии и около десятой части доходов бюджета. При этом у Сербии небольшие резервы, которых не хватит надолго, говорится в статье. В настоящее время страна импортирует большую часть топлива из соседней Венгрии.
В конце ноября власти Венгрии сообщили, что национальная нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о приобретении доли в сербской NIS. Там считают, что в интересах компании — выйти из-под контроля России. Гульяш назвал возможную покупку «рыночной операцией». Обсуждения находятся на ранней стадии, окончательное решение не принято, добавил он.
Как уточняет сербский портал NIN.rs, предметом переговоров Белграда и Будапешта является доля, принадлежащая «Газпрому».
США ввели санкции в отношении NIS в начале января этого года, когда президентом был Джо Байден. Вашингтон потребовал полностью исключить российское участие в компании. С тех пор ограничения несколько раз откладывали, однако в начале октября санкции вступили в силу.
В ноябре министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что российские владельцы согласились продать долю 56,15% в NIS. Спустя несколько дней The Wall Street Journal писала, что переговоры о покупке российской доли ведет базирующаяся в ОАЭ Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC).
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили