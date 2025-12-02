NIS остановила единственный завод в Сербии из-за санкций США

NIS приостановила работу своего НПЗ в Панчево на фоне санкций США. Это единственный завод компании в стране, там работают около 14 тыс. человек. Вучич разрешил выплатить им зарплату, несмотря на риск вторичных рестрикций

Фото: Adriana Iacob / Shutterstock

Сербская Naftna Industrija Srbije (NIS) приостановила работу своего единственного в стране нефтеперерабатывающего завода из-за нехватки сырой нефти на фоне санкций США. Об этом говорится на сайте компании.

NIS — основной производственный актив нефтеперерабатывающей отрасли Сербии. Контрольный пакет компании принадлежит российским структурам: «Газпром нефти» (44,85%) и «Газпрому» (11,3%). Сама Сербия владеет 29,87%.

«На нефтеперерабатывающем заводе в Панчево сегодня начинается приостановка работы производственных мощностей в связи с нехваткой сырой нефти для переработки, возникшей в результате санкций, введенных Министерством финансов США», — говорится в опубликованном заявлении.

При этом приостановка работы НПЗ в Панчево организована таким образом, чтобы заводские установки были готовы к запуску сразу после получения информации о наличии сырой нефти, пояснили в компании. При этом сотрудники будут выполнять те же работы, что и в период плановых остановок, добавили там. Несмотря на возникшую ситуацию, NIS продолжает бесперебойно поставлять на внутренний рынок нефтепродукты за счет ранее созданных запасов, сказано в заявлении.

Тем временем президент Сербии Александр Вучич заявил, что правительство разрешит платежи и транзакции для NIS до конца недели, несмотря на риск вторичных санкций. Эта временная мера направлена на то, чтобы помочь компании выплатить зарплату сотрудникам и завершить другие транзакции, пишет Reuters.

По данным агентства, закрытие НПЗ, годовая мощность которого составляет 4,8 млн т, повлияет на экономику страны, поскольку на производстве заняты около 14 тыс. человек, а сам завод обеспечивает около 5% ВВП Сербии и около десятой части доходов бюджета. При этом у Сербии небольшие резервы, которых не хватит надолго, говорится в статье. В настоящее время страна импортирует большую часть топлива из соседней Венгрии.

В конце ноября власти Венгрии сообщили, что национальная нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о приобретении доли в сербской NIS. Там считают, что в интересах компании — выйти из-под контроля России. Гульяш назвал возможную покупку «рыночной операцией». Обсуждения находятся на ранней стадии, окончательное решение не принято, добавил он.

Как уточняет сербский портал NIN.rs, предметом переговоров Белграда и Будапешта является доля, принадлежащая «Газпрому».

США ввели санкции в отношении NIS в начале января этого года, когда президентом был Джо Байден. Вашингтон потребовал полностью исключить российское участие в компании. С тех пор ограничения несколько раз откладывали, однако в начале октября санкции вступили в силу.

В ноябре министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что российские владельцы согласились продать долю 56,15% в NIS. Спустя несколько дней The Wall Street Journal писала, что переговоры о покупке российской доли ведет базирующаяся в ОАЭ Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC).