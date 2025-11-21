 Перейти к основному контенту
WSJ назвала кандидата на покупку доли России в сербской NIS

WSJ: нефтекомпания из ОАЭ ведет переговоры о покупке доли России в NIS
Сюжет
Война санкций
Нефтекомпания из ОАЭ ведет переговоры о покупке российской доли в сербской NIS, однако сделка может сорваться, пишет WSJ. США ввели санкции против NIS, требуя выхода России из нее. Вашингтон дал на переговоры срок до 13 февраля
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Переговоры о покупке российской доли в сербской NIS ведет базирующаяся в ОАЭ Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальный документ США.

Однако сделка все еще может сорваться, уточняет газета. В ADNOC не ответили на запрос о комментариях.

Доля NIS на сербском нефтерынке составляет 80%, отмечает WSJ.

По данным на сентябрь 2025 года, мажоритарным акционером NIS является «Газпром нефть», которая владеет 44,85% акций. 29,87% принадлежит властям Сербии, еще 11,30% — петербургской АО «Интэлидженс» (находится под управлением «Газпром капитала»). Оставшаяся доля — у миноритарных акционеров.

США ввели санкции в отношении NIS в начале января этого года, когда президентом был Джо Байден. Вашингтон потребовал полностью исключить российское участие в компании. С тех пор ограничения несколько раз откладывали, однако в начале октября санкции вступили в силу.

Власти Сербии заявили о согласии России продать долю в NIS
Политика
Фото:Darko Vojinovic / AP / TACC

Высокопоставленный западный дипломат в комментарии WSJ утверждает, что президент Сербии Александр Вучич еще в 2022 году работал с чиновниками ЕС, чтобы заставить Россию отказаться от контрольного пакета акций NIS с помощью санкций. 

15 ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович рассказала, что США продолжают требовать выхода российских акционеров из NIS для отмены санкций. Она добавила, что Вашингтон одобрил переговоры о смене собственника нефтяной компании до 13 февраля, но не продолжение работы НПЗ.

19 ноября Джедович-Ханданович сообщила, что российские владельцы NIS уведомили Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) о готовности передать контроль над компанией третьей стороне.

Вучич заявлял, что Белград готов выкупить доли «Газпрома» и «Газпром нефти» в NIS в случае ограничительных мер. Готовность выкупить NIS выражали власти Хорватии. Financial Times весной писала, что российскую долю в NIS может выкупить венгерский энергетический концерн MOL.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Сербия NIS ОАЭ Абу-Даби санкции США
