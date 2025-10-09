 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Хорватия предложила выкупить «Нефтяную промышленность Сербии»

Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Хорватия готова выкупить компанию «Нефтяная промышленность Сербии» (NIS), попавшую из-за доли России под санкции США, заявил министр экономики Анте Шушняр, комментируя введение американских санкций против сербской компании, передает Jutarnji.

Шушняр рассказал, что хорватский оператор нефтепровода JANAF, который уже более 40 лет тесно связан с NIS, получил лицензию на транспортировку нефти для NIS до 15 октября. Хорватия уже перекачала все, что находилось на терминалах JANAF и в трубопроводе, подчеркнул Шушняр. «Это значит, что транспортировки нефти в Сербию больше не будет», — сказал он.

«Если это [выкуп компании] будет решением, мы готовы к такому варианту, чтобы обеспечить непрерывность работы JANAF и защитить интересы компании», — сказал Шушняр.

Вучич заявил о «тяжелых последствиях» для Сербии из-за санкций против NIS
Политика
Александр Вучич

При этом министр подчеркнул, что даже разрыв сотрудничества с NIS не принесет потерь для JANAF, так как нефтеоператор продолжает работать над диверсификацией своей деятельности. «Потерь [для JANAF] не будет, просто мы не сможем реализовать эту сделку, это, скажем так, упущенная прибыль», — отметил министр.

«Нефтяная промышленность Сербии» (NIS) — ведущая энергетическая компания Балканского региона, специализирующаяся на разведке, добыче и переработке нефти и природного газа. В ее собственности находится нефтеперерабатывающий завод в городе Панчево недалеко от Белграда, а также сеть более чем из 400 автозаправочных станций. «Газпром нефти» принадлежит доля в компании 44,85%, «Газпрому» — 11,3%, а Сербии — 29,87%.

Санкции против NIS ввели в начале января 2025 года, когда США потребовали от Сербии полностью исключить российское участие в компании. Утром 9 октября NIS заявила о вступлении в силу американских санкций. Компания отметила, что пока так и не получила специальную лицензию Министерства финансов США, которая необходима для бесперебойного ведения операционной деятельности.

Из-за санкций США против нефтяной компании NIS Сербию ждут «тяжелые последствия», заявил президент страны Александр Вучич.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Хорватия Сербия санкции
Материалы по теме
В МИДе одним словом оценили выдворение российского борца из Хорватии
Спорт
Российского чемпиона Европы по борьбе выдворили из Хорватии в Сербию
Спорт
Хорватия предложила Венгрии и Словакии замену российской нефти
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 17:05
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Сербия передала на гуманитарную помощь Курской области ₽472 млн Политика, 18:55
Российская теннисистка впервые в карьере войдет в топ-10 рейтинга WTA Спорт, 18:54
Уитакер заявил о «мощном» оружии США, которое еще не передавали Украине Политика, 18:48
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 18:45
Минобороны заявило о подрыве ВСУ части аммиакопровода «Тольятти — Одесса» Политика, 18:44
Премьер Латвии сочла идею «стены дронов» «очень сырой» Политика, 18:41
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:41
МИД оценил идеи экс-помощника президента США по урегулированию на Украине Политика, 18:35
Глава «Газпрома» предупредил об аномально холодной зиме Общество, 18:35
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Цена на алюминий поднялась выше $2800 за тонну впервые с мая 2022 года Инвестиции, 18:27
Путин заявил о сигналах из Израиля о нежелании конфронтации с Ираном Политика, 18:26
Медведев поблагодарил Ким Чен Ына и военных КНДР Политика, 18:23