Хорватия предложила выкупить «Нефтяную промышленность Сербии»

Фото: Marko Djurica / Reuters

Хорватия готова выкупить компанию «Нефтяная промышленность Сербии» (NIS), попавшую из-за доли России под санкции США, заявил министр экономики Анте Шушняр, комментируя введение американских санкций против сербской компании, передает Jutarnji.

Шушняр рассказал, что хорватский оператор нефтепровода JANAF, который уже более 40 лет тесно связан с NIS, получил лицензию на транспортировку нефти для NIS до 15 октября. Хорватия уже перекачала все, что находилось на терминалах JANAF и в трубопроводе, подчеркнул Шушняр. «Это значит, что транспортировки нефти в Сербию больше не будет», — сказал он.

«Если это [выкуп компании] будет решением, мы готовы к такому варианту, чтобы обеспечить непрерывность работы JANAF и защитить интересы компании», — сказал Шушняр.

При этом министр подчеркнул, что даже разрыв сотрудничества с NIS не принесет потерь для JANAF, так как нефтеоператор продолжает работать над диверсификацией своей деятельности. «Потерь [для JANAF] не будет, просто мы не сможем реализовать эту сделку, это, скажем так, упущенная прибыль», — отметил министр.

«Нефтяная промышленность Сербии» (NIS) — ведущая энергетическая компания Балканского региона, специализирующаяся на разведке, добыче и переработке нефти и природного газа. В ее собственности находится нефтеперерабатывающий завод в городе Панчево недалеко от Белграда, а также сеть более чем из 400 автозаправочных станций. «Газпром нефти» принадлежит доля в компании 44,85%, «Газпрому» — 11,3%, а Сербии — 29,87%.

Санкции против NIS ввели в начале января 2025 года, когда США потребовали от Сербии полностью исключить российское участие в компании. Утром 9 октября NIS заявила о вступлении в силу американских санкций. Компания отметила, что пока так и не получила специальную лицензию Министерства финансов США, которая необходима для бесперебойного ведения операционной деятельности.

Из-за санкций США против нефтяной компании NIS Сербию ждут «тяжелые последствия», заявил президент страны Александр Вучич.