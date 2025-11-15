США потребовали полного выхода России из нефтяной компании Сербии

США одобрили переговоры о смене собственника нефтяной компании до 13 февраля, но не продолжение работы НПЗ, пояснила министр энергетики Сербии. На завтра запланировано внеочередное заседание правительства

США требуют полного выхода России из государственной нефтяной компании Сербии (Naftna Industrija Srbije, NIS) для отмены санкций, заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович, ее слова приводит Vreme.

«По запросу юристов NIS, которые обратились в американское правительство и предложили контракт на управление в NIS, американская администрация впервые четко и недвусмысленно заявила, что хочет полной смены собственников российскими акционерами, то есть требует выхода российского капитала из NIS», — сказала она.

По данным на сентябрь 2025 года, мажоритарным акционером NIS является «Газпром нефть», которая владеет 44,85% акций. 29,87% принадлежат властям Сербии, еще 11,30% — петербургской АО «Интэлидженс» (находится под управлением «Газпром капитала»). Оставшаяся доля — у миноритарных акционеров.

Министр отметила, что «плохая новость» заключается в том, что «у нас нет ни одного дня, когда NIS может продолжить работать».

«Вы понимаете, что смена собственника за семь-восемь дней невозможна. Было получено одобрение на переговоры о собственнике, действительное до 13 февраля, но не на продолжение работы NIS и НПЗ», — пояснила Джедович-Ханданович.

По ее словам, правительству предстоит принять «непростые решения»: «стоит ли нам взять на себя управление компанией, а затем определить и возместить ущерб?». В ближайшие дни ожидаются «одни из самых трудных решений в истории» страны, подчеркнула она. В начале октября сербский президент Александр Вучич говорил, что Вашингтон согласится отсрочить санкции против NIS лишь при условии национализации, но он исключил такой шаг.

Внеочередное заседание правительства с участием Вучича запланировано на воскресенье,16 ноября, на 11:00 (13:00 мск), уточняет издание.

Депутат Скупщины Сербии Боян Торбица от партии «Движение социалистов» (основана бывшим вице-премьером Александром Вулиным) сказал РБК на полях симпозиума «БРИКС — Европа» в Сочи, что американские санкции против NIS, несмотря на заявления США, затрагивают не Россию, а Сербию и «представляют собой ответ Запада Сербии и сербскому народу» за то, что она не ввела ограничения против Москвы. По его словам, Россия для сербов — больше, чем энергетический и экономический партнер, «друг и союзник», который «всегда был на стороне сербского государства и народа». Поэтому республика «не может и не хочет» отказываться от нее, пояснил Торбица. «Все, что связано с судьбой NIS и с энергетическим соглашением, не должно предприниматься без согласия Российской Федерации», — убежден он. Второй международный симпозиум «БРИКС — Европа» проводят партия «Единая Россия» и международное движение «Другая Украина» совместно с Институтом Европы РАН.

Американские санкции против сербской компании вступили в силу в прошлом месяце. Вашингтон объявил об ограничениях в отношении NIS еще в начале января этого года, когда президентом был Джо Байден, потребовав от Белграда полностью исключить российское участие в ней, но с тех пор несколько раз откладывал их.

На этой неделе Джедович-Ханданович сообщила, что российские владельцы NIS уведомили Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) о готовности передать контроль над компанией третьей стороне. Готовность выкупить NIS выражали власти Хорватия.

Сербский лидер после встречи с замминистра энергетики России Павлом Сорокиным и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым на фоне санкций против NIS заявлял: «Наши российские друзья поняли наше послание. Мы поняли, в чем заключаются их интересы, и мы сделаем все необходимое с точки зрения тактики и стратегии».