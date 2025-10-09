Сербская NIS сообщила о начале действия санкций США

Нефтекомпания NIS подтвердила вступление в силу санкций США. Вашингтон внес ее в список лиц особых категорий и запрещенных лиц в январе, но несколько раз откладывал рестрикции. Самая большая доля в NIS принадлежит «Газпром нефти»

Сербская нефтяная компания NIS заявила о вступлении в силу американских санкций. В официальном заявлении компания отметила, что пока так и не получила специальную лицензию Министерства финансов США, которая необходима для бесперебойного ведения операционной деятельности.

«Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) — крупнейшая энергокомпания на Балканах, занимающаяся разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа. Компания владеет нефтеперерабатывающим заводом в городе Панчево под Белградом и сетью более чем из 400 АЗС. Самая большая доля в NIS принадлежит «Газпром нефти» — 44,85%, у «Газпрома» — 11,3%. Сербия владеет долей в 29,87%.

Накануне, 8 октября, Nova Ekonomija писала, что США отложили санкции против энергокомпании как минимум на неделю, до этого рестрикции откладывались уже шесть раз.

Кроме того, хорватский трубопровод JANAF официально получил разрешение поставлять NIS нефть до 15 октября, что косвенно подтверждает отсрочку санкций против сербской компании, писало издание.

В NIS заявили, что в случае прекращения работы зарубежных платежных карт, таких как Master Card и Visa, оплата на автозаправочных станциях будет возможна с помощью сербской карты «Дина», наличными или методом мгновенных платежей IPS, а также картами «Са нама на путу», «Агро» и «Такси».

В январе компанию включили в список лиц особых категорий и запрещенных лиц (Specially Designated Nationals, SDN). Первая заявка на исключение из этого перечня была подана 14 марта, а дополненная — 28 сентября. «Исключение из санкционного списка представляет собой сложный и длительный процесс», — отметили в пресс-службе NIS.

Президент Сербии Александр Вучич в октябре заявил, что США согласятся отложить санкции против компании лишь при условии национализации, однако он не намерен идти на этот шаг.