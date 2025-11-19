 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Российско-сербская NIS запросила у США разрешения работать под санкциями

Сюжет
Война санкций
NIS запросила у Минфина США разрешение на проведение операций, пока идут переговоры о смене структуры собственности. Вашингтон требует выхода России из NIS. Власти Сербии предупреждали, что без этой лицензии NIS не сможет работать
Фото: Andrej Cucic / EPA / TACC
Фото: Andrej Cucic / EPA / TACC

Государственная нефтяная компания Сербии (Naftna Industrija Srbije, NIS) запросила у США разрешение на проведение операций на время переговоров о смене структуры собственности, сообщила пресс-служба компании.

Запрос на выдачу специальной лицензии, которая бы обеспечила «беспрепятственное функционирование компании», был подан в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина накануне, 18 ноября.

NIS напомнила, что несколькими днями ранее — 14 ноября — ведомство одобрило переговоры акционеров компании и других заинтересованных сторон об изменении структуры собственности.

«В соответствии с текущим статусом переговоров между акционерами и заинтересованными сторонами в OFAC был направлен запрос на получение новой лицензии, которая бы позволила компании продолжить деятельность на период проведения переговоров», — говорится в сообщении NIS.

Bloomberg раскрыл, чего Вашингтон ждет от Сербии из-за NIS
Политика
Фото:Darko Vojinovic / AP / ТАСС

Санкции США против сербской компании вступили в силу в октябре. Вашингтон объявил об ограничениях в отношении NIS еще в начале января, когда президентом был Джо Байден, потребовав от Белграда полностью исключить российское участие в ней. Однако с тех пор вступление мер в силу откладывалось.

По данным на сентябрь 2025 года, мажоритарным акционером NIS является «Газпром нефть», которая владеет 44,85% акций. 29,87% принадлежит властям Сербии, еще 11,30% — петербургской АО «Интэлидженс» (находится под управлением «Газпром капитала»). Оставшаяся доля — у миноритарных акционеров.

В ноябре министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович подтвердила, что США продолжают требовать полного выхода России из NIS. «У нас нет ни одного дня, когда NIS может продолжить работать», — сказала она.

Джедович-Ханданович отметила, что сменить собственника за семь-восемь дней невозможно. «Было получено одобрение на переговоры о собственнике, действительное до 13 февраля [2026 года], но не на продолжение работы NIS и НПЗ», — пояснила она.

Незадолго до этого министр говорила, что российские владельцы NIS уведомили OFAC о готовности передать контроль над компанией третьей стороне. Готовность выкупить NIS выражали власти Хорватии.

Президент Сербии Александр Вучич после встречи с замминистра энергетики России Павлом Сорокиным и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым на фоне санкций против NIS заявлял: «Наши российские друзья поняли наше послание. Мы поняли, в чем заключаются их интересы, и мы сделаем все необходимое с точки зрения тактики и стратегии».

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сербия NIS санкции США
