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Война санкций ,  
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FT сообщила о возможности выкупа доли России в сербской NIS

FT: венгерская компания может выкупить долю России в сербской NIS
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Война санкций
28 марта должны вступить в силу санкции США против сербской NIS. Вашингтон требовал сократить долю российских компаний в ней до нуля. FT пишет, что ее может выкупить венгерская MOL. Вучич заявил, что не обсуждал вопрос с Орбаном
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Фото: nis.rs
Фото: nis.rs

Долю России в сербской нефтегазовой компании NIS (Naftna industrija Srbije) мог бы выкупить венгерский энергетический концерн MOL, сообщает Financial Times, отмечая, что этот вариант позволил бы NIS избежать санкций США.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Газпром нефти».

«Газпром нефти» принадлежит 44,85% акционерного капитала NIS, «Газпрому» — 11,3%. Сербия владеет 29,87%, остальное — во владении миноритарных акционеров. США в начале января ввели масштабные санкции против российского энергосектора, а также потребовали сократить российскую долю в NIS до нуля, назвав это единственным способом избежать рисков стратегического партнерства Белграда и Вашингтона. Сербский президент Александр Вучич изначально говорил, что это необходимо сделать до 25 февраля. Позднее США отсрочили вступление в силу санкций в отношении NIS до 28 марта.

Вучич в разговоре с FT заявил, что не поднимал вопрос о возможном выкупе российской доли в NIS во время телефонной беседы с премьером Венгрии Виктором Орбаном в среду, 26 марта. На этой неделе в Москву приехали глава МИД Венгрии Петер Сийярто и председатель MOL Жолтом Хернади, но Вучич не знает, будет ли обсуждаться эта тема. В MOL не ответили на запрос издания.

Вучич сообщил об отсрочке санкций США против NIS
Политика
Фото:nis.rs

По мнению Вучича, даже если российские компании продадут долю в NIS, сделка в последнюю минуту вряд ли «предотвратит кризис». Большая часть сырой нефти, которую импортирует Сербия, поступает по трубопроводу хорватской компании Janaf, которая должна будет приостановить сотрудничество с NIS, чтобы не нарушать ограничений США. «Мы говорили с американцами, с русскими, со всеми [о поиске решения]», — заявил сербский премьер.

В Janaf сообщили FT, что запросили у США 90-дневную лицензию на выполнение контракта с Сербией: «[Мы] надеемся на положительный результат, который позволит нам выполнить наши договорные обязательства перед NIS».

США объявили о санкциях, которые затрагивают и сербскую компанию, когда президентом был Джо Байден. Вучич выражал надежду, что команда нового американского лидера Дональда Трампа «услышит голос» Сербии. Белград заверял, что не будет принимать никаких мер относительно NIS без согласования с Россией.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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