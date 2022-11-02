Снижение реальных доходов россиян ускорилось к осени

В третьем квартале доходы населения ускорили снижение — до минус 3,4% в годовом выражении против минус 0,8% кварталом ранее. Тогда доходы поддержала индексация МРОТ, а осенью стала видна «очищенная» динамика, объяснили эксперты

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

По итогам третьего квартала текущего года реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) снизились на 3,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России». Таким образом, снижение доходов в июле–сентябре ускорилось относительно второго квартала года — тогда оно составляло минус 0,8%. В первом квартале доходы снизились на 1,2%, за девять месяцев года — на 1,7% к тому же периоду прошлого года.

Изменения произошли в структуре использования денежных доходов населения. В третьем квартале доля доходов, направленных на покупку товаров и оплату услуг, сократилась на 3,6 п.п. по сравнению с тем же кварталом прошлого года — до 78,2 с 81,8%. Вместе с тем за год увеличилась доля расходов на оплату обязательных платежей, взносов и прочих таких расходов — до 15,4 с 14,8% в третьем квартале 2021 года. Кроме того, Росстат зафиксировал прирост сбережений у россиян — их доля в структуре доходов увеличилась на 6,4 п.п. (почти 1,3 трлн руб.).

Почему ускорилось снижение доходов

Во втором квартале были проиндексированы страховые и социальные пенсии, повышен МРОТ, к которому привязаны многие пособия, что улучшило динамику доходов в этот период, объясняет директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. «В третьем квартале этих эффектов уже не было, и мы получили более «чистую» динамику», — отметил он, добавив, что не видит устойчивых и долгосрочных драйверов для роста доходов в будущем. Для этого нужен рост экономики, «на одних бюджетных выплатах далеко не уехать», полагает Полевой.

В 2023 году динамика реальных доходов может «оптически» улучшится, прогнозирует он, но за счет маневра с переносом индексации тарифов ЖКХ с июля 2023-го года на декабрь 2022-го. Это повысит инфляцию в этом году вместо ее повышения в следующем. «Как следствие, параметры автоматической индексации социальных выплат в следующем году будут также повышены, а вместе с пониженной инфляцией это улучшит динамику доходов. Но структурно вряд ли что-то сильно поменяется — рост реальных зарплат и других доходов в условиях рецессии вряд ли значимо улучшится», — рассуждает Полевой.

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