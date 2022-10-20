Россияне забрали из банков почти ₽500 млрд на фоне мобилизации

В сентябре средства россиян в банках сократились почти на 0,5 трлн руб. Это следствие повышенного спроса на наличные и отъезда россиян за рубеж после начала частичной мобилизации, сообщил ЦБ

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В сентябре объем средств населения в российских банках сократились на 458 млрд руб., или 1,4%, сообщил Банк России (.pdf). Как следует из статистики ЦБ, это рекордный отток с начала кризиса — в феврале 2022 года остатки на счетах и депозитах физических лиц сократились на 1,2 трлн руб.

ЦБ указал, что новый заметный отток средств пришелся на вторую половину сентября. «Увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги. Кроме того, граждане склонны снимать наличные средства в ситуации стресса или неопределенности, как это было, например, в начале года, но потом обычно возвращают деньги в банки», — говорится в обзоре регулятора.

21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России для продолжения военной операции на Украине. 22 сентября в России было зафиксировано резкое увеличение объема наличных в обращении — на 132 млрд руб., писал РБК. Всего с 21 сентября эмиссия составила 955,6 млрд руб, следует из статистики ЦБ. Точных данных о числе россиян, покинувших страну после объявления частичной мобилизации, нет. Forbes со ссылкой на источники сообщал об отъезде от 600–700 тыс. до 1 млн граждан в период с 21 сентября по 3 октября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл эти оценки «далекими от реальности».

Как отмечается в обзоре ЦБ, новый отток средств населения из банков в сентябре пришелся в основном на валютные остатки — за месяц они сократились на $7,1 млрд, или 427 млрд руб. Это тоже можно считать максимумом c марта 2022 года — тогда валютные счета и депозиты снизились на $9,9 млрд, или 783 млрд руб.

Рублевые остатки физлиц в сентябре уменьшились незначительно — на 31 млрд руб. против прироста в августе на уровне 32 млрд руб. Начиная с июня в России наблюдается переток рублевых сбережений частных клиентов с депозитов на текущие счета: в сентябре срочные вклады россиян сократились на 516 млрд руб., а счета приросли на 485 млрд руб. Этот процесс ускорился на фоне истечения срока полугодовых вкладов, которые открывались по экстремально высоким ставкам, указывает ЦБ. «Стоит отметить, что уже в начале октября банки начали поднимать ставки, чтобы приостановить отток средств», — отметил регулятор.