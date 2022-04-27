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Экономика ,  
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Реальные располагаемые доходы россиян возобновили спад

Реальные располагаемые доходы россиян в январе–марте уменьшились на 1,2% год к году, сообщил Росстат. Предыдущее снижение было зафиксировано год назад. Из-за разгона инфляции в марте снизились и реальные пенсии (минус 8,3%)
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Реальные располагаемые денежные доходы населения в первом квартале 2022 года снизились на 1,2% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, говорится в докладе «Социально-экономическое положение России» Росстата за март. Реальными располагаемыми считаются доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Последний раз до этого реальные располагаемые доходы снижались в первом квартале 2021 года, что было связано с эффектом пандемии. По итогам всего 2021 года показатель увеличился на 3%.

Как следует из доклада, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в феврале составила 57 344 руб. В реальном выражении это на 2,6% больше, чем в прошлом феврале.

По пенсиям Росстат обнародовал уже мартовский показатель. В среднем размер назначенных пенсий составил 16 888 руб. — по номиналу это на 7% больше, чем в прошлом марте благодаря ежегодной индексации. Однако в реальном выражении (с учетом инфляции) пенсионеры получили на 8,3% меньше, следует из оценки Росстата.

Провести дополнительную индексацию пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников в 2022 году поручил президент Владимир Путин. На встрече с Советом законодателей, прошедшей 27 апреля, он подтвердил, что решения по индексации будут приняты в ближайшее время. По данным Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении на 22 апреля составила 17,7%.

Снижение реальных располагаемых доходов на 1,2% можно считать незначительным, однако это только начало, отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В дальнейшем по мере роста инфляции глубина их падения будет нарастать, полагает он. Смягчить негативные тенденции может внеочередная индексация МРОТ, а также пенсий и пособий: по мнению эксперта, она должна быть в диапазоне 6–10%, чтобы компенсировать гражданам удорожание товаров и услуг.

Только этой меры будет недостаточно — параллельно необходимо осуществлять масштабную господдержку занятости, в частности, создавать масштабный госзаказ с привлечением большого количества наемных работников, предоставлять субсидии на развитие импортозамещающих производств, полагает Сафонов.

Увеличение расходов

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Как говорится в докладе Росстата, в первые три месяца 2022 года россияне увеличили расходы на 15,8% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. На покупку товаров и оплату услуг они потратили 14,7 трлн руб., что на 16,7% больше, чем годом ранее. Сбережения населения за квартал сократились на 1,28 трлн руб. Иными словами, граждане финансировали часть потребительских расходов из своих сбережений.

Из данных статистики по розничной торговле видно, что ряд товаров в марте пользовались ажиотажным спросом. Так, больше всего в организациях торговли (кроме торговых точек, относящихся к субъектам малого предпринимательства) за месяц выросли продажи соли — на 98% по сравнению с февралем этого же года. Также в лидерах по продажам в сопоставимых ценах оказались нескоропортящиеся продукты: растительные масла (+64%), мука и мясные консервы (+50%), крупа (+49%), сахар и макаронные изделия (+42%).

Из непродовольственных товаров выросли продажи стройматериалов (+63%), холодильников и морозильников (+53%), медицинских и ортопедических изделий (+34%), стиральных машин и телевизоров (на 27%).

Массовый спрос на ряд основных продуктов с долгим сроком хранения, в частности, сахар, а также на непродовольственные товары и технику торговые сети стали фиксировать после начала спецоперации на Украине. На фоне ажиотажного спроса за месяц с 26 февраля по 25 марта сахар подорожал на 41%, писал РБК.

Инфляция ускорилась

Кроме того, Росстат опубликовал данные по недельной инфляции. С 16 по 22 апреля цены в России выросли на 0,25%. По сравнению с предыдущей неделей инфляция в стране несколько ускорилась, хотя до этого на протяжении пяти недель замедлялась после рекордного пика в конце февраля-начале марта — тогда цены росли более чем на 2% за неделю.

«Предыдущее снижение было довольно резким в условиях все еще сильного роста цен производителей. Также, возможно, произошло удорожание отдельных товаров перед Пасхой», — объяснил возобновление роста цен после многонедельного замедления директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Материалы к статье
Авторы
Инна Деготькова Инна Деготькова, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
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