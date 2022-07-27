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Спад реальных доходов россиян замедлился к середине года

Росстат: реальные доходы населения сократились на 0,8% во втором квартале
Реальные располагаемые доходы россиян в апреле—июне уменьшились на 0,8% год к году, сообщил Росстат. Предыдущее снижение было зафиксировано кварталом ранее и составляло 1,2%. Реальные зарплаты в мае упали более чем на 6%
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2022 года снизились на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в докладе «Социально-экономическое положение России» Росстата. Реальными располагаемыми считаются доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Показатель снижается с начала 2022 года на фоне санкций: в первом квартале он уменьшился на 1,2% год к году.

Реальные располагаемые доходы россиян возобновили спад
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Фото:Андрей Любимов / РБК

В структуре денежных доходов россиян во втором квартале (к тому же периоду годом ранее) заметно выросли доли поступлений от социальных выплат (на 0,9 п.п., до 21,2%) и прочих денежных поступлений (на 0,5 п.п., до 12%). При этом доля оплаты труда в совокупных доходах населения снизилась на 1,7 п.п., до 56,5%.

К «прочим» доходам относятся денежные переводы из-за рубежа, «доходы, укрываемые от налогообложения путем незаконного обналичивания денежных средств», прочие поступления, определяемые расчетным балансовым методом.

Что касается структуры использования доходов во втором квартале, возобновился рост сбережений граждан (после их чистого оттока в первом квартале): их прирост составил 1,96 трлн руб., в том числе около 1,8 трлн — в банковских вкладах. Это означает, что граждане в апреле—июне вновь начали меньше тратить на покупку товаров и услуг и больше откладывать.

Зарплатный спад

Как следует из доклада, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в мае 2022 года составила 62 457 руб. В реальном выражении это на 6,1% меньше, чем в прошлом мае. Однако снижение зарплат замедлилось относительно апреля: тогда они сократились на 7,2%, что стало рекордом с декабря 2015 года, писал РБК.

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Наибольший рост номинальной среднемесячной зарплаты в мае произошел у работников почтовой связи и курьеров (+26,2%), железнодорожного транспорта (+25,5%) и сферы полиграфии (+25,3%). Единственной сферой, в которой номинальные зарплаты сократились, стал трубопроводный транспорт (-24,5%).

Росстат сообщил о максимальном с 2015 года снижении реальных зарплат
Экономика
Фото:Антон Вергун / ТАСС

По пенсиям Росстат обнародовал уже июньский показатель. В среднем размер назначенных пенсий составил 18 390 руб. — по номиналу это на 16,4% больше, чем в прошлом июне. Однако в реальном выражении (с учетом инфляции) пенсионеры получили только на 0,4% больше, следует из оценки Росстата. При этом по итогам июня, после весеннего всплеска, впервые в истории современной России для этого месяца была зафиксирована дефляция — потребительские цены опустились на 0,35%.

Минтруд предложил вариант индексации пенсий на следующие три года
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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Социальная поддержка

С 1 июня в России по поручению президента была проведена внеплановая индексация пенсий неработающим пенсионерам, а также прожиточного минимума и МРОТ. На эти цели из федерального бюджета было выделено свыше 500 млрд руб., большая часть которых (472,4 млрд руб.) предназначена для индексации пенсий. Поддержка коснулась 50 млн граждан, заявлял глава правительства Михаил Мишустин.

Спад реальных располагаемых доходов на уровне 0,8% говорит об эффективности дополнительных мер социальной поддержки, принятых государством в разгар санкций, полагает директор ИНП РАН Александр Широв. Однако он предостерег от чрезмерного оптимизма: несмотря на развитие ситуации лучше первоначальных прогнозов, положение дел в экономике будет постепенно ухудшаться и достигнет максимального спада на рубеже третьего-четвертого кварталов. По итогам 2022 года экономист ждет сокращения реальных располагаемых доходов до 5%.

Разница между темпами сокращения реальных зарплат и реальных доходов косвенно свидетельствует о том, что в малом бизнесе (не учитывается Росстатом при расчете зарплат, они фиксируются только по средним и крупным предприятиям) ситуация значительно лучше, чем в пандемическом 2020 году. По мнению Широва, поддержать уровень доходов и занятости в малых компаниях, которые являются основой среднего класса в России, помогла отсрочка страховых взносов. При этом спад зарплат в крупных и средних организациях можно было бы сдержать индексацией окладов бюджетников, констатировал он.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Доходы населения Росстат Зарплаты пенсии
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