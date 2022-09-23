Правительство перенесет индексацию тарифов ЖКУ на семь месяцев вперед
Правительство переносит индексацию на газ, воду и тепло на 1 декабря 2022 года с 1 июля 2023 года, сообщило Минэкономразвития. Тарифы вырастут в пределах 9%
Правительство проведет ежегодную индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, снабжение водой и теплом 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023 года, говорится в сообщении Минэкономразвития. Соответственно, в 2023 году индексация проводиться не будет, следующая пройдет 1 июля 2024 года.
Предельный уровень индексации тарифов 1 декабря для населения по стране не превысит 9%, сообщило министерство. Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц, при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 руб., утверждает ведомство.
В прошлогоднем бюджете предполагалось, что индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги не превысит целевого значения ЦБ по инфляции — 4%.
Минэкономразвития объясняет, что опережающая индексация тарифов нужна для «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов».
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