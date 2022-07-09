Ставки по потребительским кредитам в России упали ниже 20% годовых

В начале июля средняя ставка по потребкредитам упала почти на 4 процентных пункта, оценили эксперты. На динамику повлияла отмена с 1 июля льгот для банков по соблюдению ограничений на полную стоимость кредита, говорят эксперты

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

На неделе с 30 июня по 7 июля крупные российские банки перешли к рекордно быстрому снижению ставок по кредитам для населения, следует из данных финансовой платформы «Финуслуги» Московской биржи (есть у РБК). Так, средняя ставка по потребительским ссудам за отчетный период упала на 3,93 процентного пункта, до 18,66% годовых. Средняя стоимость необеспеченных кредитов на любые цели сократилась на 4,26 п.п., опустившись ниже 19,5% годовых. В сегменте залоговых кредитов, куда попадают потребительские ссуды под залог автомобиля или недвижимости, ставки за неделю снизились на 2,44 п.п., до 16,35%. Ключевая ставка ЦБ в настоящее время составляет 9,5%.

Такое резкое снижение наблюдается впервые с конца мая — с тех пор, как начал рассчитываться индекс кредитов, подчеркивает управляющий директор проекта «Финуслуги» Игорь Алутин. После внепланового снижения ставки ЦБ 26 мая (с 14 до 11%) стоимость потребкредитов в России падала в среднем на 0,2–0,7 п.п. в неделю, уточняет он.

Индекс кредитов «Финуслуг» рассчитывается на основе данных о полной стоимости кредитов (ПСК) для населения в 20 крупнейших банках по размеру розничного кредитного портфеля. Аналитики учитывают процентные ставки, представленные на официальных сайтах и в тарифных планах финансовых организаций. Учитывается ПСК на разные суммы и сроки.

По данным «Финуслуг», на неделе с 30 июня по 7 июля условия по потребительским ссудам смягчили сразу 11 банков из топ-20: ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк, «Хоум Кредит», МТС Банк, «Уралсиб» и «Ак Барс».

Что заставило банки «резать» ставки по потребкредитам

«На первой неделе июля мы фиксируем снижение средневзвешенной ставки [по потребкредитам] к июню на 1,1 п.п., к маю — на 5,9 п.п.», — говорит заместитель генерального директора финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Грибков. Резкое снижение ставок связано с возвратом с 1 июля ограничений для банков по ПСК, считает он.

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине, за этим последовали введение жестких санкций со стороны западных стран против Москвы и обвал на российском финансовом рынке. В этих условиях 25 февраля ЦБ временно отменил регулирование полной стоимости кредитов — банки до 30 июня могли при расчете стоимости кредитных продуктов для граждан не соблюдать ограничение ПСК. 28 февраля Банк России внепланово поднял ключевую ставку до рекордных 20% годовых.

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По закону предельные ставки по разным видам ссуд для клиентов-физлиц не могут более чем на треть превышать процентный уровень, устанавливаемый регулятором каждый квартал. Из-за того, что значения ПСК в России рассчитываются с задержкой, банки не могут поднимать ставки по кредитам так быстро, как растет ставка ЦБ. Это расхождение увеличивает для них уровень процентного риска, поэтому регулятор тогда и ввел данное послабление, но с 1 июля, после нескольких раундов смягчения денежно-кредитной политики, отменил его.

Какие предельные ставки могут сейчас устанавливать банки Как следует из данных ЦБ, в период с 1 июля по 30 сентября ставки по нецелевым ссудам сроком до года на сумму свыше 300 тыс. руб. не могут превышать 18,3% годовых. Чем ниже размер кредита, тем выше допустимая ставка — в сегменте ссуд на тот же срок с чеком от 30 тыс. до 100 тыс. руб. разрешенный показатель составляет уже 25,5% годовых, а с чеком до 30 тыс. руб. — почти 35%. Предельные ставки возрастают и по мере увеличения срока кредита — по нецелевым ссудам от года ПСК составляет от 21,4 до 27,5% годовых. Для сравнения: в январе—феврале предельная стоимость нецелевых кредитов с разными параметрами была на 3,9–8,3 п.п. ниже. В третьем квартале величина предельных ставок по кредитным картам может варьироваться от 35,99 до 25,4% годовых в зависимости от размера лимита (чем он ниже, тем выше ставка). До начала кризиса диапазон был на 3,5–4,3 п.п. ниже. Максимально допустимые ставки по автокредитам на третий квартал установлены на уровне 20,98–25,5%, что примерно на 3,8 п.п. выше уровней начала 2022 года.

ПСК — один из ключевых факторов падения ставок по потребкредитам, но не единственный, считает Алутин: «На снижение индекса кредитов также повлияли уровень ключевой ставки, стабилизировавшаяся ситуация в экономике сейчас, а также необходимость вливания денег в экономику и снижения избыточной ликвидности».

Возврат потолка по ПСК оказал ограниченное влияние, поскольку сам по себе этот показатель является производным от рыночных значений, отмечает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Снижение кредитных ставок не техническое и не административное». По его словам, оно соответствует снижению стоимости привлечения ресурсов для банков.

«Для наглядности: максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в топ-10 кредитных организаций по привлеченным вкладам населения с третьей декады мая по третью декаду июня снизилась с 9,85 до 7,72% годовых. И этот тренд продолжится, пусть и с некоторым замедлением темпа», — заключает Беликов.

Что будет со ставками по потребкредитам дальше

По словам Алутина, стоимость кредитов для населения может продолжить снижаться вслед за ключевой ставкой, но «с запозданием». «Движение ставок по кредитам на коротких временных отрезках может иметь разнонаправленный характер: после резкого снижения вслед за ключевой ставкой может быть коррекция ставок и вверх. Кроме того, по краткосрочным кредитам могут иметь значение сезонные факторы. Если ситуация будет стабильной, снижение ставок по кредитам продолжится, но будет более плавным», — резюмирует эксперт.

По предварительным данным на начало июля, среднее значение ПСК в сегменте потребительских ссуд составило 23,3%, говорит гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. «Это, безусловно, ниже показателей последних месяцев, но все еще выше значений января—февраля текущего года, когда данный показатель находился на уровне 16,6–17,0%», — подчеркивает эксперт. Он при этом считает, что уже можно «с осторожностью» говорить об уменьшении стоимости кредитов в ближайшие месяцы.

«Возможное снижение ставок на горизонте полугода будет в том числе зависеть от общих макроэкономических параметров, включая, например, уровень безработицы, который может увеличиться осенью. Кроме того, кредиторы будут принимать во внимание возросшие в последние месяцы кредитные риски: с начала февраля текущего года количество просроченных потребительских кредитов увеличилось на 4,6%», — подчеркивает Лагуткин.

Беликов также указывает на возможный рост рисков по выданным ссудам для банков, что будет отражаться на стоимости новых кредитов, и прогнозирует замедление темпов смягчения денежно-кредитной политики.