Почему продолжительность жизни в России вернулась к доковидному уровню

Министр здравоохранения отчитался о росте ожидаемой продолжительности жизни в России до 73,4 года, что превысило допандемийный уровень. РБК разбирался, что за показатель имел в виду министр и каковы дальнейшие прогнозы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Ожидаемая продолжительность жизни сейчас превысила уже допандемийный период — 73,4 года», — сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко 29 июня на заседании в Госдуме. За 2022 год показатель продемонстрировал рекордный прирост — 2,7 года (до уровня почти 72,8), писал РБК. Исходя из слов Мурашко, ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении обновила рекорд в истории России, поскольку прежний максимум был достигнут по итогам доковидного 2019 года (73,34).

Что за показатель использовал министр

Мурашко ориентировался на оперативный показатель ОПЖ, который с 2022 года на ежемесячной основе вычисляет Росстат. До этого статслужба публиковала только показатель ОПЖ по итогам календарного года. По итогам апреля 2023 года продолжительность жизни достигла 73,37 года, по итогам мая составила 73,36 года (при округлении — 73,4), следует из данных Росстата.

Порядок ежемесячного расчета был утвержден Росстатом в ноябре 2020 года на фоне второй волны пандемии коронавируса. Целью нового расчета был назван оперативный анализ достижения целевого показателя «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» к 2030 году. Такой ориентир был обозначен в президентском указе от июля 2020 года о национальных целях развития. Изначально планировалось, что целевой показатель 78 лет будет достигнут к 2024 году, но после начала пандемии его достижение было отодвинуто во времени.

«Ежемесячный расчет ОПЖ показывает ОПЖ не за соответствующий месяц, а за предыдущие 12 месяцев, то есть, по сути, это скользящая годовая ОПЖ на основе оперативных данных», — пояснил РБК научный сотрудник Института Гайдара Игорь Ефремов. При этом Росстат продолжает отдельно рассчитывать и показатель ОПЖ за прошедший год. Так, сейчас есть предварительная оценка ОПЖ за 2022 год:

для мужчин — 67,6 года (рост на 2,1 года к 2021-му);

для женщин — 77,79 года (рост почти на 3,3 года);

для обоих полов — 72,76 года.

Что понимается под ожидаемой продолжительностью жизни Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить человеку, родившемуся в данном году (в 2022-м, если речь идет о показателе по итогам календарного года. — РБК), при условии, что на протяжении всей жизни его поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель, следует из методологических пояснений Росстата. Исходный ряд показателей для вычисления ОПЖ — это возрастные коэффициенты смертности, то есть число смертей в данном возрасте, деленное на среднее количество населения в этом возрасте, объясняли РБК эксперты-демографы. Слово «ожидаемая» в названии показателя вовсе не означает его прогнозный характер — по сути, это обобщенная оценка смертности отчетного года (в реальности возрастные коэффициенты смертности меняются с течением времени).

Можно ли говорить, что показатель обновил рекорд

При сопоставлении ежемесячных показателей 2023 года с годовым показателем 2019-го возникает «некоторая погрешность, поскольку пандемия COVID-19 в России начала влиять на смертность лишь с апреля 2020 года», отмечает Ефремов. «Хотя нет опубликованных помесячных оценок динамики ОПЖ за тот период, основываясь на предыдущей динамике ОПЖ, можно приблизительно оценить ОПЖ непосредственно перед началом пандемии в России в 73,4–73,5 года», — говорит эксперт.

Кроме того, ежемесячные показатели в 2023 году рассчитаны с учетом итогов Всероссийской переписи населения, которая была проведена в октябре—ноябре 2021-го, а за 2019 год показатель был посчитан без ее учета, с меньшей численностью населения, обращает внимание заведующий международной лабораторией исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Евгений Андреев (это подтверждается пояснениями Росстата). В результате переписи население России оказалось примерно на 1,5 млн человек больше. Поскольку при расчете ОПЖ количество смертей делится на численность населения в соответствующей группе, смертность при возросшем знаменателе окажется ниже, а ОПЖ, соответственно, выше. «Если учесть [задним числом] данные переписи в предыдущих оценках, скорее всего, показатель ОПЖ в 2019 году немного повысится: можно ожидать, что на какую-то одну десятую она окажется выше», — предполагает Андреев.

Месячные данные очень конъюнктурны, продолжает эксперт. «В зимние месяцы смертность существенно выше, чем в летние. Это зависит от погоды, от эпидемической обстановки (вне зависимости от коронавирусной инфекции, так как уровень смертности поднимает и грипп). Ориентироваться всерьез на месячные данные сложно, их считают очень приблизительно. Они носят характер оценочных, и в них часто бывает ошибка не только на уровне сотых, но и десятых», — указывает Андреев.

Эти факторы свидетельствуют, что «показатель ОПЖ при рождении в России, вероятно, вплотную приблизился к допандемийному уровню, но все-таки еще не преодолел его», резюмирует Ефремов.

Ежемесячный показатель публикуется Росстатом без разбивки по полу. «Специфика недоучета смертности мужчин в настоящее время предполагает, что ОПЖ женщин в России превысила допандемийный уровень, а ОПЖ мужчин — нет. Это также подтверждается динамикой восстановления ОПЖ в 2022 году, отраженной в годовых данных: в них рост ОПЖ женщин оказался значительно больше, чем рост ОПЖ мужчин», — объясняет Ефремов.

Разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин в России (более десяти лет) — традиционно один из самых высоких в мире. Женщин-долгожителей (90 лет и более) в России в три раза больше, чем мужчин-долгожителей, писал РБК со ссылкой на исследование, в котором такая диспропорция объяснялась «низкой устойчивостью [мужчин в России] к социально-экономическим потрясениям, индифферентным отношением к собственному здоровью, большей распространенностью в мужской среде асоциальных явлений».

И ежемесячные оперативные оценки, и показатель ОПЖ за 2022 год даются без учета статистической информации по Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областям, указывает Росстат.

Почему продолжительность жизни вернулась к росту

За пандемийные 2020–2021 годы ОПЖ при рождении сократилась почти на 3,3 года на фоне так называемой избыточной смертности из-за COVID-19, хотя до этого показатель ежегодно рос с 2003 года.

«Возврат ОПЖ к показателям, близким к допандемийным, произошел в первую очередь из-за прекращения пандемии COVID-19, которая внесла решающий вклад в снижение ОПЖ в России в 2020–2021 годах и также отразилась на ОПЖ за 2022 год», — говорит Ефремов.

По итогам 2022 года на фоне отступившей пандемии общее количество смертей в России уменьшилось на 22,2% к 2021 году (до 1,9 млн человек), показали окончательные данные Росстата, опубликованные 23 июня. При этом органы ЗАГС все равно зарегистрировали 139 тыс. смертей от коронавирусной инфекции (против 465,5 тыс. в 2021 году).

Росстат не раскрывает количество погибших в результате военных действий на Украине. Министерство обороны об общих российских потерях в ходе специальной военной операции в последний раз сообщало в сентябре 2022 года. Тогда министр обороны Сергей Шойгу говорил о 5937 погибших с начала военной операции.

Каковы перспективы показателя

Что касается прогноза по ОПЖ на 2023 год, экстраполировать месячные тренды на весь год рано, сказал РБК профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков. «Месячные данные не могут быть надежной основой для перспективных оценок», — считает он.

Одной из важнейших причин роста ОПЖ с 2000-х были межпоколенческие изменения образа жизни и состояния здоровья россиян, подчеркивает Ефремов. «Более молодые поколения россиян ведут более здоровый образ жизни, чем старшие поколения имели в прошлом. Соответственно, при естественной смене поколений происходит постепенный процесс продвижения пониженной смертности в более старшие возраста и рост ОПЖ в этих возрастах», — объясняет он, добавляя, что этот большой процесс, «вероятно, продолжался даже на фоне пандемии».

«С одной стороны, сохранение этого межпоколенческого прогресса дает основания надеяться на то, что ОПЖ продолжит расти и дальше. С другой стороны, с начала пандемии, судя по некоторым данным, остановился прогресс в снижении потребления алкоголя и распространенности курения, который вносил огромный вклад в рост ОПЖ все последние годы. Рост потребления алкоголя и табака может значительно замедлить рост ОПЖ в России, как это уже неоднократно случалось в прошлом», — рассуждает Ефремов. В 2022 году снизить продажи сигарет и алкоголя так, как планировалось, не удалось, констатировала Счетная палата 27 июня.

Увеличение ОПЖ до 78 лет к 2030 году возможно «при крайне удачном совпадении множества факторов», среди которых эксперт перечисляет:

кратный рост финансирования системы здравоохранения (в том числе рост и доступности, и качества медпомощи, расширение бесплатного лекарственного обеспечения);

быстрое, эффективное и очень значительное ужесточение налоговой и регуляторной политики государства в отношении главных факторов предотвратимой смертности — крепкого алкоголя и табака (а также вредных продуктов питания);

обеспечение роста доходов, снижения бедности и неравенства.

Условия и возможности для достижения целевого показателя 78 лет к 2030 году осложнились, подтверждает Щербаков. «Относительно того времени, когда была поставлена эта цель, произошло слишком много непредсказуемых событий. Поэтому может потребоваться пересмотр значения и прогнозов. Впрочем, в текущий год социально-экономическая ситуация стала стабилизироваться, а за семь лет теоретически могут произойти и позитивные изменения в демографии и социальном самочувствии», — подчеркивает эксперт.

РБК направил запрос в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой (его перенаправили в Минздрав), Министерство здравоохранения, Росстат, а также в Минэкономразвития.