Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 86,58 (+0,08) Инвестиции, 01 июн, 16:41 Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 80,97 (-0,03) Инвестиции, 01 июн, 16:41
Трамп заявил, что работал с Путиным над отказом от ядерных вооружений Политика, 06:09
Сенаторы США одобрили законопроект о повышении потолка госдолга Политика, 06:08
Эксперт Минздрава объяснил рост заболеваемости сифилисом Общество, 06:00
Высокоскоростные поезда в Китае оказались переполнены фекалиями Технологии и медиа, 05:32
Кличко сообщил о падении обломков в двух районах Киева Политика, 05:26
Посольство в ответ США по ДСНВ призвало отказаться от враждебного курса Политика, 05:05
Пашинян назвал Армению ничьим союзником Политика, 04:46
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В Генштабе заявили о создании в России двух армий и двух военных округов Политика, 04:24
Байден ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома Политика, 03:57
Кличко сообщил о взрывах в Киеве Политика, 03:22
Дроны «Привет-82» начали готовить к применению в зоне военной операции Технологии и медиа, 03:07
Финляндия сообщила о предложении России после заморозки счетов посольств Политика, 02:39
Apple отвергла обвинения в сотрудничестве с разведкой США Технологии и медиа, 02:35
Гладков сообщил о поручениях полиции после обстрела Шебекино Политика, 02:15
Общество ,  
0 

Эксперт Минздрава объяснил рост заболеваемости сифилисом

Главный венеролог Потекаев: рост заболеваемости сифилисом связан с возвращением мигрантов
В 2022 году число инфицированных сифилисом в России после многолетнего снижения резко выросло. В Минздраве объясняют это возвращением мигрантов после пандемийных ограничений
Фото: Maricio Pannunzio / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Maricio Pannunzio / Keystone Press Agency / Global Look Press

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов 30 мая в ходе конференции «Инфекционные болезни — актуальные проблемы, лечение и профилактика» заявил, что в России за последние годы заметно выросла заболеваемость сифилисом. По его словам, одной из основных причин роста заболеваемости стало увеличение миграционных потоков. Конкретных показателей заболеваемости сифилисом он не привел.

По просьбе РБК главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Николай Потекаев раскрыл динамику заболеваемости за последние 20 лет. В 2000 году количество выявленных случаев сифилиса в России составляло 239,4 тыс., в 2005 году — 97,9 тыс., в 2010-м — 63,7 тыс., в 2017-м — 28,6 тыс., в 2018-м — 24,5 тыс., в 2019-м — 22 тыс., в 2020-м — 15,3 тыс., в 2021-м — 21,1 тыс., в 2022-м — 27,8 тыс.

При этом Потекаев уверяет, что по результатам реализации ряда медицинских и социальных программ отмечается неуклонное снижение заболеваемости сифилисом в России, отмечая, что в сравнении с 2000 годом число выявленных заболеваний сократилось в 8,6 раза.

Он объясняет резкое снижение выявленных случаев в 2020 году эпидемиологической ситуацией по COVID-19. В тот год, по его словам, отмечалась низкая обращаемость населения за медпомощью, а также снижение числа специализированных приемов и профилактических скринингов. Также в связи с законодательным ограничением миграционных процессов в этот период наблюдалось существенное снижение прибывающих в Россию иностранных граждан, на долю которых приходится значительная часть выявленных заболеваний сифилисом, подчеркнул главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава.

«В 2021–2022 годах, по мере нивелирования медико-экономических последствий COVID-19, вновь значительно увеличилось число миграционных потоков в Россию, а также выросла обращаемость за медпомощью постоянного населения страны», — продолжает Потекаев. По его словам, этими факторами обусловлено увеличение показателей выявления сифилиса.

Также он отметил, что в 2022 году заболеваемость сифилисом среди граждан России ниже, чем в 2019-м, то есть до пандемии COVID-19: за 2019 год выявлено 17,5 тыс. случаев заражения сифилисом среди россиян, за 2022 год — 15,2 тыс.

При этом Потекаев уверен, что сравнивать январь 2023 года с январем 2022-го можно «только при условии правильной интерпретации данных и с учетом медико-экономических последствий COVID-19», в том числе и увеличения миграционных потоков в Россию.

Читайте на РБК Pro
«Газпром» отказал в дивидендах. Что случилось и когда ждать перемен
Джордж Сорос: «Я хочу согнуть арку истории в нужном направлении»
«Импульс ослаб, но рост продолжается». Что происходит с экономикой России
Подчиненные без сил: как управленцы неосознанно крадут у команды ресурсы

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава и департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус связывает положительную динамику заболеваемости у россиян с низким уровнем регистрации сифилисом среди больных ВИЧ-инфекцией. Согласно официальным данным формы федерального статистического наблюдения № 61, за последние два года отмечена тенденция к снижению данного показателя, который сейчас находится на уровне порядка 0,2% среди всех обследованных, что говорит фактически о единичных случаях инфицирования.

Руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева отмечает, что для сифилиса, как для любой инфекционной болезни, характерны волны заболеваемости, когда периоды нарастания сменяются периодами затишья. Эксперт полагает, что сейчас причину роста заболеваемости сифилисом нужно искать в социуме — распространение сифилиса напрямую связано с поведением людей, с социальными особенностями. Также рост заболеваемости может быть обусловлен увеличением количества обследований на сифилис — чем больше людей обследуется, тем больше выявляется больных, добавила Екатерина Терентьева.

Еще одним фактором роста, по ее словам, можно считать бесконтрольное применение антибиотиков, которое приводит к переходу болезни в скрытую форму. В настоящее время рост числа заболеваний сифилисом идет в основном за счет латентных форм.

Что касается объема выполняемых в «Инвитро» тестов на сифилис (проанализированы несколько лабораторных продуктов из портфеля исследований компании), то он год к году сохраняется на уровне 1,27–1,29 млн тестов в год, без существенных колебаний, при этом процент положительных результатов колеблется также незначительно — от 1,3 до 1,4% от года к году, сообщила Терентьева, при этом отметив, что данные «Инвитро» нельзя считать полноценным популяционным скринингом, так как исследования на сифилис клиенты компании проходят по собственной инициативе или по направлению врача.

Авторы
Теги
София Прохорчук София Прохорчук
сифилис инфекция медицина
Материалы по теме
Данные Росстата показали всплеск заболеваемости гепатитом и сифилисом
Общество
Минздрав объяснил требование о проверке иностранных рабочих на сифилис
Общество
ВОЗ закроет офис по борьбе с неинфекционными заболеваниями в Москве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter