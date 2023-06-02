Эксперт Минздрава объяснил рост заболеваемости сифилисом

В 2022 году число инфицированных сифилисом в России после многолетнего снижения резко выросло. В Минздраве объясняют это возвращением мигрантов после пандемийных ограничений

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Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов 30 мая в ходе конференции «Инфекционные болезни — актуальные проблемы, лечение и профилактика» заявил, что в России за последние годы заметно выросла заболеваемость сифилисом. По его словам, одной из основных причин роста заболеваемости стало увеличение миграционных потоков. Конкретных показателей заболеваемости сифилисом он не привел.

По просьбе РБК главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Николай Потекаев раскрыл динамику заболеваемости за последние 20 лет. В 2000 году количество выявленных случаев сифилиса в России составляло 239,4 тыс., в 2005 году — 97,9 тыс., в 2010-м — 63,7 тыс., в 2017-м — 28,6 тыс., в 2018-м — 24,5 тыс., в 2019-м — 22 тыс., в 2020-м — 15,3 тыс., в 2021-м — 21,1 тыс., в 2022-м — 27,8 тыс.

При этом Потекаев уверяет, что по результатам реализации ряда медицинских и социальных программ отмечается неуклонное снижение заболеваемости сифилисом в России, отмечая, что в сравнении с 2000 годом число выявленных заболеваний сократилось в 8,6 раза.

Он объясняет резкое снижение выявленных случаев в 2020 году эпидемиологической ситуацией по COVID-19. В тот год, по его словам, отмечалась низкая обращаемость населения за медпомощью, а также снижение числа специализированных приемов и профилактических скринингов. Также в связи с законодательным ограничением миграционных процессов в этот период наблюдалось существенное снижение прибывающих в Россию иностранных граждан, на долю которых приходится значительная часть выявленных заболеваний сифилисом, подчеркнул главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава.

«В 2021–2022 годах, по мере нивелирования медико-экономических последствий COVID-19, вновь значительно увеличилось число миграционных потоков в Россию, а также выросла обращаемость за медпомощью постоянного населения страны», — продолжает Потекаев. По его словам, этими факторами обусловлено увеличение показателей выявления сифилиса.

Также он отметил, что в 2022 году заболеваемость сифилисом среди граждан России ниже, чем в 2019-м, то есть до пандемии COVID-19: за 2019 год выявлено 17,5 тыс. случаев заражения сифилисом среди россиян, за 2022 год — 15,2 тыс.

При этом Потекаев уверен, что сравнивать январь 2023 года с январем 2022-го можно «только при условии правильной интерпретации данных и с учетом медико-экономических последствий COVID-19», в том числе и увеличения миграционных потоков в Россию.

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава и департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус связывает положительную динамику заболеваемости у россиян с низким уровнем регистрации сифилисом среди больных ВИЧ-инфекцией. Согласно официальным данным формы федерального статистического наблюдения № 61, за последние два года отмечена тенденция к снижению данного показателя, который сейчас находится на уровне порядка 0,2% среди всех обследованных, что говорит фактически о единичных случаях инфицирования.

Руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева отмечает, что для сифилиса, как для любой инфекционной болезни, характерны волны заболеваемости, когда периоды нарастания сменяются периодами затишья. Эксперт полагает, что сейчас причину роста заболеваемости сифилисом нужно искать в социуме — распространение сифилиса напрямую связано с поведением людей, с социальными особенностями. Также рост заболеваемости может быть обусловлен увеличением количества обследований на сифилис — чем больше людей обследуется, тем больше выявляется больных, добавила Екатерина Терентьева.

Еще одним фактором роста, по ее словам, можно считать бесконтрольное применение антибиотиков, которое приводит к переходу болезни в скрытую форму. В настоящее время рост числа заболеваний сифилисом идет в основном за счет латентных форм.

Что касается объема выполняемых в «Инвитро» тестов на сифилис (проанализированы несколько лабораторных продуктов из портфеля исследований компании), то он год к году сохраняется на уровне 1,27–1,29 млн тестов в год, без существенных колебаний, при этом процент положительных результатов колеблется также незначительно — от 1,3 до 1,4% от года к году, сообщила Терентьева, при этом отметив, что данные «Инвитро» нельзя считать полноценным популяционным скринингом, так как исследования на сифилис клиенты компании проходят по собственной инициативе или по направлению врача.