Счетная палата объяснила, что помешало снизить продажи табака и алкоголя

Снизить продажи сигарет и алкоголя в 2022 году не удалось, так как населению мало сообщали о вреде табака, а торговлю спиртным в выходные не запрещали, следует из материалов Счетной палаты. Запреты ухудшат ситуацию, считает бизнес

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Счетная палата выявила, что в 2022 году показатели федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» по снижению потребления табака и алкоголя не были выполнены. Это следует из ее заключения об исполнении федерального бюджета за 2022 год в Минтруде, с которым ознакомился РБК.

Как россиян мотивируют вести ЗОЖ Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» — часть нацпроекта «Демография». Цель проекта — формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Федеральный проект носит межведомственный характер и направлен на сохранение населения, здоровье и благополучие людей, повышение к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. В результате его реализации должна увеличиться доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также снизиться розничные продажи алкоголя и никотинсодержащей продукции. Проект, реализация которого рассчитана на срок с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024-го, курирует вице-премьер Татьяна Голикова, а руководит им замглавы Минздрава Олег Салагай.

В заключении Счетной палаты говорится, что в уточненном отчете о реализации федерального проекта был установлен статус об отсутствии отклонений его выполнения, но при этом в нем не были достигнуты плановые значения двух показателей, хотя бюджетные ассигнования по ним исполнены в полном объеме. Речь идет о следующих показателях:

розничные продажи сигарет и папирос на душу населения. По оперативным данным, в 2022 году фактические продажи на душу населения в год составили 1,41 тыс. штук, тогда как, согласно плану, они не должны были превышать 1,25 тыс. штук. Уровень исполнения показателя составил 88,6%;

на душу населения. По оперативным данным, в 2022 году фактические продажи на душу населения в год составили 1,41 тыс. штук, тогда как, согласно плану, они не должны были превышать 1,25 тыс. штук. Уровень исполнения показателя составил 88,6%; розничные продажи алкогольной продукции на душу населения в литрах этанола. При плане в 6,22 л фактические продажи в прошлом году составили 6,45 л. Уровень исполнения показателя составил 96,4%.

По данным Росалкогольрегулирования, производство алкоголя в России в 2022 году выросло на 2,2% относительно предыдущего года и составило около 1 млрд дал (речь идет об алкоголе, зафиксированном в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции — ЕГАИС). Совокупные розничные продажи алкоголя, включая пиво и пивные напитки, за 12 месяцев 2022 года выросли примерно на 1% год к году — до 1 млрд дал.

Как много россиян пьют и курят По данным опубликованного в марте 2023 года исследования, подготовленного НИУ ВШЭ, более половины россиян в течение 2022 года не изменили свои привычки в отношении курения и алкоголя. На момент опроса 37% россиян отметили, что курят, а две трети респондентов (69%) сказали, что хотя бы иногда употребляют алкоголь. Распространенность курения в России снижается, сообщал в мае 2022 года Минздрав. Так, если в 2009 году курили 39,5% взрослых, то в 2021 году — 20,3%. Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 год снизилось почти на 43% — с 15,7 до 9 л на душу населения в год, оценивал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Почему не удалось выполнить план по алкоголю и сигаретам

В заключение Счетная палата приводит позицию Минздрава, объясняющую, почему два этих целевых показателя проекта не были достигнуты. Население было недостаточно информировано о вреде потребления табака и никотинсодержащей продукции, в корпоративных и муниципальных программах по укреплению здоровья было предусмотрено недостаточно мероприятий, направленных на снижение потребления табака, кроме того, не применялись налоговые меры для снижения доступности табачной продукции для граждан, говорится в документе.

В случае с алкоголем причинами, почему не был достигнут плановый показатель продаж, стало то, что «не установлен запрет рекламы крепкой алкогольной продукции», муниципалитеты не наделены правом вводить ограничения на продажу спиртного в выходные дни и праздники и не могут устанавливать полный запрет на реализацию алкогольной продукции на территориях «соответствующих муниципальных образований» (трезвые села), говорится в документе. Кроме того, на выполнении показателя отразилось отсутствие запрета на продажи крепкого алкоголя в продуктовых магазинах: организации и индивидуальные предприниматели не наделены правом отказывать в розничной продаже алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, лицам, находящимся в сильной степени алкогольного опьянения.



В 2018 году Минздрав уже выступал с предложением ввести запрет на розничную продажу спиртного лицам в состоянии алкогольного опьянения. Но правительство тогда вернуло законопроект на доработку. Одно из замечаний касалось того, что в документе не уточняется, как продавцы должны определять степень опьянения покупателей. А в мае текущего года министерство предлагало ужесточить правила продажи спиртного — в частности, ввести запрет на продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00, разрешить муниципалитетам ограничивать продажу алкоголя в выходные и праздники, а также повысить минимальный возраст продажи крепких напитков (свыше 17,5%) до 21 года.

В 2022 году в России выросли главным образом розничные продажи крепкого спиртного — водки, коньяка и ликеро-водочной продукции крепче 25 градусов — рост составил 7,5%, до 6,8 л на человека в год, отмечали аналитики FinExpertiza. При этом потребление вина снизилось по сравнению с 2021 годом на 5,5%, а пива — не изменилось. Продажи крепкого спиртного выросли на фоне ухода из России крупных зарубежных алкогольных брендов — часть потребителей могли закупиться импортным алкоголем впрок, объясняли эксперты. Водка и коньяк подорожали меньше, чем вино и пиво, что также отразилось на росте потребления. В целом же эксперты напомнили, что употребление спиртного «традиционно воспринимается многими людьми как наиболее простой и доступный способ снизить уровень тревоги и стресса».

Реклама крепкого алкоголя, как и остального спиртного, за исключением вина, сделанного из выращенного на территории России винограда, запрещена российским законодательством, напоминает президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. При нелегальном обороте алкоголя в 27% рынка ограничительные меры, за которые борется Минздрав, только увеличивают неконтролируемый и опасный оборот дешевых суррогатов, считает Косарев. Также он обращает внимание, что Минздрав в прошлом и этом году не установил надлежащего контроля за производством и оборотом медицинского спирта и медрастворов, которые продаются без акциза. «Как следствие, при нуждах здравоохранения в 1,5 млн дал спирта в год его в 2022 году было произведено и продано 6,2 млн дал. Бюджет потерял 30 млрд руб., а граждане получили дешевый нелегальный алкоголь», — отмечает эксперт.

В Минтруде вопросы РБК переадресовали в Минздрав. РБК направил запрос в министерство.