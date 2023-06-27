Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 92,3 (+0,8) Инвестиции, 26 июн, 16:07 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 84,66 (+0,58) Инвестиции, 26 июн, 16:07
В Москве впервые зафиксированы краткосрочные сделки с элитной арендой Недвижимость, 00:05
Власти запланировали индексацию пенсий дважды в год в течение двух лет Экономика, 00:01
Кто из звезд шоу-бизнеса владеет спортивными клубами Спорт, 00:00
Счетная палата объяснила, что помешало снизить продажи табака и алкоголя Бизнес, 00:00
Путин заявил о сплоченности россиян вокруг судьбы страны Политика, 26 июн, 23:55
Дуров анонсировал функцию Stories в Telegram Технологии и медиа, 26 июн, 23:36
Один человек погиб при подрыве автомобиля в ЛНР Общество, 26 июн, 23:33
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Появилось видео совещания Путина с Шойгу и силовиками Политика, 26 июн, 23:28
Песков назвал фейком слова о «судьбоносном» обращении Путина Политика, 26 июн, 23:08
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 26 июн, 23:08
Путин поблагодарил за самопожертвование летчиков, сбитых во время мятежа Политика, 26 июн, 22:50
Путин после обращения встретился с Шойгу и руководителями силовиков Политика, 26 июн, 22:45
Путин заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» пытались использовать «втемную» Политика, 26 июн, 22:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 26 июн, 22:23
Бизнес ,  
0 

Счетная палата объяснила, что помешало снизить продажи табака и алкоголя

Счетная палата объяснила причины невыполнения плана по снижению продаж сигарет и алкоголя
Снизить продажи сигарет и алкоголя в 2022 году не удалось, так как населению мало сообщали о вреде табака, а торговлю спиртным в выходные не запрещали, следует из материалов Счетной палаты. Запреты ухудшат ситуацию, считает бизнес
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Счетная палата выявила, что в 2022 году показатели федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» по снижению потребления табака и алкоголя не были выполнены. Это следует из ее заключения об исполнении федерального бюджета за 2022 год в Минтруде, с которым ознакомился РБК.

Как россиян мотивируют вести ЗОЖ

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» — часть нацпроекта «Демография». Цель проекта — формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Федеральный проект носит межведомственный характер и направлен на сохранение населения, здоровье и благополучие людей, повышение к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. В результате его реализации должна увеличиться доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также снизиться розничные продажи алкоголя и никотинсодержащей продукции. Проект, реализация которого рассчитана на срок с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024-го, курирует вице-премьер Татьяна Голикова, а руководит им замглавы Минздрава Олег Салагай.

В заключении Счетной палаты говорится, что в уточненном отчете о реализации федерального проекта был установлен статус об отсутствии отклонений его выполнения, но при этом в нем не были достигнуты плановые значения двух показателей, хотя бюджетные ассигнования по ним исполнены в полном объеме. Речь идет о следующих показателях:

  • розничные продажи сигарет и папирос на душу населения. По оперативным данным, в 2022 году фактические продажи на душу населения в год составили 1,41 тыс. штук, тогда как, согласно плану, они не должны были превышать 1,25 тыс. штук. Уровень исполнения показателя составил 88,6%;
  • розничные продажи алкогольной продукции на душу населения в литрах этанола. При плане в 6,22 л фактические продажи в прошлом году составили 6,45 л. Уровень исполнения показателя составил 96,4%.

По данным Росалкогольрегулирования, производство алкоголя в России в 2022 году выросло на 2,2% относительно предыдущего года и составило около 1 млрд дал (речь идет об алкоголе, зафиксированном в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции — ЕГАИС). Совокупные розничные продажи алкоголя, включая пиво и пивные напитки, за 12 месяцев 2022 года выросли примерно на 1% год к году — до 1 млрд дал.

Как много россиян пьют и курят

По данным опубликованного в марте 2023 года исследования, подготовленного НИУ ВШЭ, более половины россиян в течение 2022 года не изменили свои привычки в отношении курения и алкоголя. На момент опроса 37% россиян отметили, что курят, а две трети респондентов (69%) сказали, что хотя бы иногда употребляют алкоголь.

Распространенность курения в России снижается, сообщал в мае 2022 года Минздрав. Так, если в 2009 году курили 39,5% взрослых, то в 2021 году — 20,3%. Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 год снизилось почти на 43% — с 15,7 до 9 л на душу населения в год, оценивал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Читайте на РБК Pro
«Могут уничтожить человеческую цивилизацию» — Юваль Харари о нейросетях
Внешний образ в эпоху Zoom: как усилить личный бренд на онлайн-встрече
Инфляция всерьез и надолго: смогут ли центробанки сдержать рост цен
Как бокал вина вечером влияет на ваш сон и вес

Почему не удалось выполнить план по алкоголю и сигаретам

В заключение Счетная палата приводит позицию Минздрава, объясняющую, почему два этих целевых показателя проекта не были достигнуты. Население было недостаточно информировано о вреде потребления табака и никотинсодержащей продукции, в корпоративных и муниципальных программах по укреплению здоровья было предусмотрено недостаточно мероприятий, направленных на снижение потребления табака, кроме того, не применялись налоговые меры для снижения доступности табачной продукции для граждан, говорится в документе.

В случае с алкоголем причинами, почему не был достигнут плановый показатель продаж, стало то, что «не установлен запрет рекламы крепкой алкогольной продукции», муниципалитеты не наделены правом вводить ограничения на продажу спиртного в выходные дни и праздники и не могут устанавливать полный запрет на реализацию алкогольной продукции на территориях «соответствующих муниципальных образований» (трезвые села), говорится в документе. Кроме того, на выполнении показателя отразилось отсутствие запрета на продажи крепкого алкоголя в продуктовых магазинах: организации и индивидуальные предприниматели не наделены правом отказывать в розничной продаже алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, лицам, находящимся в сильной степени алкогольного опьянения.

В 2018 году Минздрав уже выступал с предложением ввести запрет на розничную продажу спиртного лицам в состоянии алкогольного опьянения. Но правительство тогда вернуло законопроект на доработку. Одно из замечаний касалось того, что в документе не уточняется, как продавцы должны определять степень опьянения покупателей. А в мае текущего года министерство предлагало ужесточить правила продажи спиртного — в частности, ввести запрет на продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00, разрешить муниципалитетам ограничивать продажу алкоголя в выходные и праздники, а также повысить минимальный возраст продажи крепких напитков (свыше 17,5%) до 21 года.

В 2022 году в России выросли главным образом розничные продажи крепкого спиртного — водки, коньяка и ликеро-водочной продукции крепче 25 градусов — рост составил 7,5%, до 6,8 л на человека в год, отмечали аналитики FinExpertiza. При этом потребление вина снизилось по сравнению с 2021 годом на 5,5%, а пива — не изменилось. Продажи крепкого спиртного выросли на фоне ухода из России крупных зарубежных алкогольных брендов — часть потребителей могли закупиться импортным алкоголем впрок, объясняли эксперты. Водка и коньяк подорожали меньше, чем вино и пиво, что также отразилось на росте потребления. В целом же эксперты напомнили, что употребление спиртного «традиционно воспринимается многими людьми как наиболее простой и доступный способ снизить уровень тревоги и стресса».

Реклама крепкого алкоголя, как и остального спиртного, за исключением вина, сделанного из выращенного на территории России винограда, запрещена российским законодательством, напоминает президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. При нелегальном обороте алкоголя в 27% рынка ограничительные меры, за которые борется Минздрав, только увеличивают неконтролируемый и опасный оборот дешевых суррогатов, считает Косарев. Также он обращает внимание, что Минздрав в прошлом и этом году не установил надлежащего контроля за производством и оборотом медицинского спирта и медрастворов, которые продаются без акциза. «Как следствие, при нуждах здравоохранения в 1,5 млн дал спирта в год его в 2022 году было произведено и продано 6,2 млн дал. Бюджет потерял 30 млрд руб., а граждане получили дешевый нелегальный алкоголь», — отмечает эксперт.

В Минтруде вопросы РБК переадресовали в Минздрав. РБК направил запрос в министерство.

Авторы
Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Счетная палата алкоголь табак потребление Минздрав ЗОЖ
Материалы по теме
Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка
Бизнес
Росалкогольрегулирование остановило поставки «Мистера Сидра»
Общество
Властям предложили проект легализации онлайн-торговли алкоголем
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter