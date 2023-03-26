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Продолжительность жизни в России рекордно выросла после двухлетнего спада

Росстат зафиксировал рекордный рост продолжительности жизни в России — на 2,66 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году увеличилась рекордным в истории Российской Федерации темпом — на 2,7 года, почти до 72,8 года, отчитался Росстат. Однако допандемийных значений показатель не достиг
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2022 года увеличилась до 72,76 года против 70,1 года в 2021-м. Годовой прирост составил 2,66 года, став максимальным с начала 1990-х годов. Это следует из предварительных данных Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении, которые изучил РБК. Это произошло после двухлетнего спада на фоне пандемии, когда в 2020 году продолжительность жизни упала на 1,8 года, а потом в 2021 году — еще на 1,4 года.

В современной истории Российской Федерации этот показатель за год ранее никогда не рос более чем на 1,3 года (такой уровень фиксировался, например, в 2006 и 1996 годах).

Оценки Росстата оказались более оптимистичными, чем предварительные данные властей. Так, в феврале 2023 года вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что в 2022 году ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась до 72,6 года, а глава Минздрава Михаил Мурашко в декабре 2022 года отчитывался о росте показателя на 1,8 года. Мурашко отмечал, что ожидаемая продолжительность жизни ранее снижалась из-за роста числа инфекционных заболеваний, в частности в период распространения COVID-19.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это теоретический показатель, который оценивает, какое число лет в среднем предстояло бы прожить родившимся в этом году при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте остался бы таким, как в год, для которого вычислен показатель. Ожидаемая продолжительность жизни является обобщающей характеристикой современного уровня смертности во всех возрастах.

В отчетном году ожидаемая продолжительность жизни выросла во всех регионах, кроме Ингушетии, — там было зафиксировано снижение показателя на 2,15 года, до 78,37 года, подсчитал РБК на основе данных Росстата. Наибольшие темпы роста продемонстрировали Саратовская область (+3,79 года, до 72,87), Татарстан (+3,65 года, до 74,93), Москва (+3,64 года, до 78,19), Рязанская область (+3,59 года, до 72,2), Липецкая область (+3,55 года, до 72,13). Среди субъектов с наихудшей динамикой продолжительности жизни оказались республики Тува (+0,27 года, до 67,14), Бурятия (+0,49 года, до 69,4) и Алтай (+0,69 года, до 68,55).

И 2020, и 2021 годы характеризовались «сверхсмертностью» от коронавируса: число умерших в эти годы выросло на 19% и 36% соответственно по сравнению с 2019 годом, следует из данных Росстата. В 2022 году число умерших значительно сократилось, но все равно оказалось на 6% выше допандемического уровня.

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Ожидаемая продолжительность жизни также не вернулась к доковидным значениям: в 2019 году показатель достигал 73,34 года — рекордного в истории современной России уровня. Ожидаемая продолжительность жизни превысила 73 года по итогам второго квартала 2022 года, говорил президент Владимир Путин. «Важно устойчиво двигаться к поставленной цели — росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году», — заявлял Путин.

«Принимая во внимание негативные последствия пандемии COVID-19 и влияние сложившейся геополитической ситуации, создаются высокие риски по достижению показателя «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет», — отмечали осенью аудиторы Счетной палаты. Из-за таких факторов, как конфликт на Украине, рост уровня тревоги и стресса у населения, а также влияния санкций на здравоохранение, в 2030 году показатель не превысит 76 лет, говорили опрошенные РБК демографы.

Как менялась продолжительность жизни у мужчин и женщин

Большой рост ожидаемой продолжительности жизни в 2022 году действительно стал результатом низкой базы ковидного 2021 года, говорит научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Игорь Ефремов. По его словам, с апреля 2022 года избыточная пандемическая смертность исчезла, и именно это стало основным фактором роста показателя по итогам года, который перебил все остальные негативные тренды.

В среднем по России продолжительность жизни женщин выросла за год больше, чем у мужчин, отмечает Ефремов. Показатель для женщин увеличился на 3,3 года, до 77,8, а для мужчин — на 2 года, до 67,6, следует из данных Росстата. «В среднем по России ожидаемая продолжительность жизни женщин выросла за год на 1,2 года больше, чем у мужчин. Но в ряде регионов эта разница была намного значительнее и достигала иногда 3,5 лет», — полагает эксперт.

В целом в регионах прирост ожидаемой продолжительности жизни сильно зависел от результатов переписи населения, которая не учитывается в данных за 2021 год и ранее, полагает Ефремов. «Перепись выявила очень большое количество ранее неучтенного постоянного населения в одних регионах, тогда как в других субъектах она, напротив, сильно сократила постоянное население из-за обнаружения «мертвых душ», уже не живущих там», — говорит он. Из-за этого наибольший прирост показателя был зафиксирован, например, в Рязанской и Липецкой областях, где перепись выявила много неучтенного населения. Кроме того, эти регионы сильно пострадали от пандемии, что усилило эффект низкой базы, считает демограф.

Особым случаем стала Ингушетия, где показатель снизился. «Это, вероятно, тоже результат значительного несовпадения предыдущего текущего учета населения и результатов переписи населения. Достоверность результатов переписи населения в Ингушетии традиционно вызывает большие сомнения у демографов», — резюмирует Ефремов.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
продолжительность жизни Росстат демография смертность
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