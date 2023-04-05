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Общество ,  
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Данные Росстата показали всплеск заболеваемости гепатитом и сифилисом

«Медвестник»: заболеваемость сифилисом в январе выросла на 71%, гепатитом С — на 42%
В январе в России выросла заболеваемость гепатитами, сифилисом, ВИЧ и другими инфекционными болезнями, следует из данных Росстата. Среди возможных причин эксперты называют COVID, ужесточение требований к статистике и спецоперацию
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России в январе 2023 года резко выросла инфекционная заболеваемость, в том числе социально значимыми болезнями — ВИЧ, туберкулезом и сифилисом. Об этом пишет «Медвестник» со ссылкой на данные Росстата и отчеты Роспотребнадзора.

Так, заболеваемость впервые выявленным туберкулезом выросла на 10% (2,9 тыс.), ВИЧ — на 20% (+4,4 тыс.), гонококковой инфекцией — на 19% к январю 2022 года (+900 случаев заражения).

При этом половина всех выявленных случаев ВИЧ-инфекции пришлась на 13 регионов: Москву, Красноярский, Краснодарский и Пермский края, Санкт-Петербург, Кемеровскую, Иркутскую, Новосибирскую, Нижегородскую, Самарскую, Ростовскую, Челябинскую и Свердловскую области. Точных данных о числе инфицированных по регионам Росстат не приводит, указывает «Медвестник».

Резко выросла заболеваемость острыми гепатитами (+45%). Особенно — гепатитом А, которым за месяц заболели около 300 человек (рост в полтора раза) и гепатитом С — плюс 42%, около 100 человек. Заболеваемость гепатитом B выросла на 11%. Сифилисом в России заболели минимум 2,6 тыс. человек — это на 71% больше, чем за первый месяц 2022 года.

Кроме того, за месяц выросла заболеваемость корью — 161 новый случай за январь, тогда как в январе 2022 года было выявлено только четыре случая кори. Выросла заболеваемость коклюшем (+400 случаев, рост в 4,6 раза) и паротитом (около 100 случаев паротита за месяц, рост в 2,9 раза).

Рост заболеваемости сифилисом и гепатитами может быть связан с тем, что ужесточились требования к врачам, связанные с отчетностью и требованиями подавать данные о таких пациентах в срок, считает директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель герпес-центра МНОЦ МГУ Георгий Викулов.

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Также, по его словам, влиять на это может коронавирус. Эксперт рассказал, что на основании данных вскрытий в инфекционных больницах можно говорить о распространенности реактивированных форм разных герпес-вирусных инфекций у пациентов, перенесших COVID-19. «Это может вызывать рост некоторых генитальных болезней», — сказал он «Медвестнику». Также, по его словам, на примере роста заболеваемости корью можно увидеть влияние локдауна на отсрочку вакцинации детей.

Также Викулов допускает, что на рост заболеваемости некоторыми болезнями оказала влияние спецоперация России на Украине.

«При военных действиях увеличивается частота кишечных инфекций, а у нас есть большое число госпитализированных участников СВО, у которых как раз может быть гепатит А», — сказал Викулов, пояснив, что вспышки инфекции часто происходят во время стихийных бедствий и военных действий.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
гепатит ВИЧ сифилис Росстат
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