Число долгожителей в России резко сократилось после учета данных переписи

Из-за пересчета данных в рамках переписи населения число россиян в возрасте 90 лет и старше по итогам 2021 года оказалось на 180 тыс. меньше, чем предполагалось. На конец 2022 года в России проживало около 600 тыс. долгожителей

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Уточнение данных демографической статистики с учетом Всероссийской переписи населения (проведена осенью 2021 года) привело к резкому сокращению официального числа долгожителей в России. Это следует из данных Росстата, предоставленных статслужбой РБК.

По итогам 2020 года лиц в возрасте 90 лет и старше стало меньше на 159,7 тыс., или на 20%, относительно ранее размещавшихся данных за этот период: 628,7 тыс. вместо 788,5 тыс. человек. В 2021 году изменения оказались еще больше: количество граждан старше 90 лет снизилось на 179,2 тыс., или на 23% по сравнению с прежними данными, — до 586,5 тыс. вместо 765,7 тыс. человек.

Учет переписи также ухудшил временную динамику общего количества долгожителей в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Если ранние данные без учета переписи свидетельствовали об их сокращении за этот период на 22,7 тыс. человек (впервые за последние десять лет), то данные с учетом переписи показали снижение на 42,3 тыс. человек. Впрочем, по итогам 2022 года численность лиц старше 90 лет выросла на 11,8 тыс. человек и достигла 598,3 тыс., следует из предварительных данных Росстата. Это составляет 0,4% от общей численности населения России на 1 января 2023 года.

Росстат проводит оценку возрастно-полового состава населения по состоянию на 1 января отчетного года от итогов последней проведенной переписи населения с учетом родившихся, умерших, прибывших, выбывших за периоды после переписи, пояснили РБК в статслужбе. В настоящее время проводится работа по подготовке публикации пересчитанных данных ретроспективно за прошлые десять лет исходя из итогов переписи-2020. Окончательные данные о возрастном составе населения по состоянию на 1 января 2023 года могут быть представлены не ранее второй декады июня этого года, отметили в ведомстве.

Снижение численности граждан в возрасте 90 лет и старше в результате учета результатов переписи накладывается на общий тренд, согласно которому перепись увеличила число постоянного населения России на 1,4 млн человек по состоянию на начало 2022 года.

«Либо умерли, либо уехали»

Фактически перепись обнаружила, что значительная часть пожилых россиян, существовавших в текущем учете населения, в реальности уже умерли либо уехали из страны, сказал РБК научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Игорь Ефремов. «Такие ошибки всегда накапливаются между переписями населения. Если человек был ошибочно переписан предыдущей переписью дважды (например, по месту регистрации и по месту фактического проживания), а затем умер, то оставшаяся несуществующая «копия» умершего человека продолжит числиться в статистике», — отметил он.

Заметное снижение числа россиян в возрасте 90 лет и старше в 2021 году, наиболее вероятно, связано с пандемией COVID-19, во время которой избыточная смертность была наиболее высокой среди самых пожилых, полагает Ефремов. Однако в период после 2022 года количество долгожителей в России продолжит расти из-за того, что в каждом следующем поколении до глубокой старости доживает все большая его доля, прогнозирует эксперт.

«Это происходит из-за улучшения состояния здоровья пожилых относительно пожилых людей из предыдущих поколений, что связано как с изменением образа жизни этих людей в период их зрелого возраста (меньше тяжелого физического труда, лучше питание), так и с развитием медицины», — поясняет Ефремов. Как ранее писал РБК, ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году увеличилась на 2,7 года, до 72,8 года. По прогнозу помощника президента Максима Орешкина, в 2023 году показатель должен обновить максимум и превысить допандемийный уровень (73,34 года).

Кавказ — не лидер по долгожителям

В последние годы в России интенсифицировался процесс демографического старения населения, констатируют исследователи из Новосибирска Надежда Горошко и Сергей Пацала в статье «Долгожители в демографической структуре населения России», опубликованной в журнале «Социально-трудовые исследования» (свежий номер за первый квартал 2023 года). Однако в отличие от развитых стран, где среди основных факторов старения — увеличение средней продолжительности жизни и снижение смертности в старших возрастных группах населения, то есть так называемое старение сверху, в России таким фактором является сокращение рождаемости, то есть «старение снизу», указывают они.

Кроме того, долголетие в России имеет очевидные гендерные диспропорции, обратили внимание ученые. «Доля женщин в возрастной группе 90 лет и более составляет 75,3%, а мужчин — 24,7%. К возрасту же супердолгожителей (100 лет и более) гендерный разрыв сокращается до соотношения 66,4 и 33,6%», — говорится в статье. Основные причины такой диспропорции заключаются в том, что мужчины чаще уходят из жизни в более раннем возрасте. Это связано с их «низкой устойчивостью к социально-экономическим потрясениям, индифферентным отношением к собственному здоровью, большей распространенностью в мужской среде асоциальных явлений» и т.д.

В географическом разрезе по абсолютному количеству долгожителей, их доле в общей численности населения и по величине индекса долгожительства среди макрорегионов России лидирует Центральный федеральный округ, оценили исследователи. «В регионах Северного Кавказа и Сибири, которые в России традиционно считались «очагами» долголетия, напротив, показатели долгожительства заметно ниже, что особенно заметно в таких субъектах, как Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, республики Тыва и Саха (Якутия)», — следует из статьи. «Феномен» кавказского или сибирского долголетия, распространенный в популярной культуре, может быть связан как с наличием единичных, но ярких случаев долголетия на этих территориях, тогда как официальные сравнительно низкие показатели могут отражать статистический недоучет долгожителей, которые проживают в отдаленных населенных пунктах сельской местности. Аутсайдером же по всем данным параметрам является Дальневосточный федеральный округ, указано в статье.