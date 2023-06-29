Минздрав назвал ожидаемую продолжительность жизни россиян

В 2022-м прирост ожидаемой продолжительности жизни стал максимальным с 1990-х годов, в 2023 году динамика сохраняется, показатель достиг 73,4 лет

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Показатель ожидаемой продолжительности жизни в России превысила период до пандемии коронавируса и достиг 73,4 лет, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Стоит отметить динамику, которая сохраняется в 2023 году», — подчеркнул он.

По его данным, показатель младенческой смертности составил 4,1 промилле, в прошлом году выявили исторический минимум в этой сфере: «Это новый был, еще раз повторяюсь, рекорд, но в этом году он уже, в общем-то, побит».

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это теоретический показатель числа лет, которое в среднем предстояло бы прожить человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения повозрастная смертность останется на уровне того года, для которого вычислен показатель. Ожидаемая продолжительность жизни является обобщающей характеристикой современного уровня смертности во всех возрастах.

В 2021 году ожидаемая продолжительность жизни в России составила 70,1 лет, в 2022-м — выросла до 72,76 лет. Годовой прирост стал максимальным с 1990-х годов, следовало из данных Росстата. Это произошло после двухлетнего спада на фоне пандемии коронавируса. Тогда, в 2020 году, продолжительность жизни упала на 1,8 года, а потом в 2021 году — еще на 1,4 года.

Вместе с тем, уточнение сведений демографической статистики с учетом проведенной в 2021 году переписи населения, выявило резкое сокращение официального числа долгожителей в России. По результатам 2020-го лиц в возрасте 90 лет и старше стало меньше на 159,7 тыс., или на 20%, относительно ранее размещавшихся данных за этот период: 628,7 тыс. вместо 788,5 тыс. человек. В 2021 году изменения оказались еще больше: количество граждан старше 90 лет снизилось на 179,2 тыс., или на 23% по сравнению с прежними данными, — до 586,5 тыс. вместо 765,7 тыс. человек.