В Белоруссии решили купить в России 2 млн т нефти по $4 за баррель

31 марта официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил журналистам, что в марте 2020 года на НПЗ Белоруссии было поставлено менее 300 тыс. т нефти — 246 тыс. т на Полоцкий НПЗ и 32 тыс. т на Мозырский НПЗ.

«В настоящий момент на апрель месяц подано заявок от российских нефтепроизводителей на 633 тыс. т на Мозырский НПЗ и 375 тыс. т на Полоцкий НПЗ. Однако ни один из возможных грузоотправителей не представил документы для оформления маршрутных поручений», — сказал тогда Демин.

Согласно межправительственному соглашению от 2017 года, до 2024 года Россия должна поставлять Белоруссии 24 млн т нефти в год, то есть по 2 млн т нефти в месяц. Однако срок действия российско-белорусского контракта на поставки нефти истек в конце прошлого года, и в первые месяцы 2020 года поставки из России либо не велись вовсе, либо их объем был меньше 2 млн т в месяц. Главным препятствием был вопрос цены, в середине февраля Лукашенко даже говорил, что в руководстве России намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью Российской Федерации.

21 марта Лукашенко заявил, что россияне «полностью пошли» на предложения Белоруссии по поставкам нефти. 24 марта Румас пояснил, что согласно достигнутой договоренности российские нефтяники будут поставлять сырье без премии — при этом на $7 цену барреля снизят сами компании, а еще $4,7 с каждого барреля компенсируют им российские власти. Таким образом, при поставках 18 млн т нефти ежегодно (столько российские компании поставляли в Белоруссию в последние годы) нефтяники недосчитаются $126 млн, а российский бюджет компенсирует им $85 млн.

По словам Семашко, в Минске рассчитывают, что в оставшиеся месяцы 2020 года объемы поставок нефти будут увеличены, так что по итогам всего года удастся выйти «на цифры, близкие к изначально планировавшимся».

«Но при этом должен заметить, что исключение премиальных выплат из ценообразования на нефть, поставляемую в Республику Беларусь, решает проблему только текущего 2020 года, да и то если цена нефти не превысит в этом году $40–45 за баррель. В дальнейшем, решая задачу создания единого рынка нефти и нефтепродуктов Союзного государства, белорусские и российские НПЗ должны иметь абсолютно одинаковые условия компенсации издержек от «налогового маневра», — добавил посол.

В результате резкого падения мировых цен на нефть средняя цена российской нефти Urals в марте 2020 года сложилась, по данным Минфина, в размере $29,17 за баррель, что в 2,3 раза меньше, чем в марте прошлого года ($66 за баррель). При этом в понедельник, 30 марта, стоимость физических партий Urals опустилась до $13 за баррель.

1 апреля стало известно, что формульные цены на российскую нефть, которые служат ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, стали отрицательными, сообщило агентство Argus. Котировка Argus fip (Free in pipe означает, что продавец обязан доставить за свой счет товар к трубопроводу) Западная Сибирь в понедельник, 30 марта, была равна минус 1 007 руб. за тонну, а во вторник — минус 1 200 руб. за тонну.