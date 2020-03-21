В Минске заявили о поддержке Москвой предложений по нефти

Александр Лукашенко (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.

Лукашенко напомнил, что давал поручения рассмотреть новые предложения России по поводу поставок углеводородного сырья, полученные три дня назад. «Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» — спросил президент.

Глава его администрации, Игорь Сергеенко, подтвердил эту информацию.

РБК направил запрос в Минэнерго России. Представитель «Белнефтехима» отказался раскрыть детали предложения Белоруссии.

Ранее источник, близкий к белорусскому правительству, говорил РБК, что Россия предложила стране скидку в $7 на тонну нефти, но Белоруссию это предложение не устроило. В конце февраля Россия предлагала Белоруссии скидку в $2 за тонну нефти в 2020 году.