Лукашенко заявил о намеках руководства России на присоединение Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В руководстве России намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью Российской Федерации, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

При этом Лукашенко выразил уверенность в том, что народы России и Белоруссии не хотят такого объединения.

Материал дополняется.