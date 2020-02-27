Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией

По словам белорусского президента, составлявшиеся в 1990-е планы интеграции двух государств предусматривали сохранение независимости, но когда Россия разбогатела, «начались непонятные толкотня и возня»

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Власти Белоруссии всегда поддерживали интеграцию с Россией, но при условии сохранения суверенитета и независимости, заявил 27 февраля президент Александр Лукашенко.

«Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе — «понуждение к интеграции»). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси», — сказал белорусский президент на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем (ранее занимал посты главы администрации президента Белоруссии, премьер-министра страны и председателя совета республики; цитата по сообщению пресс-службы президента Белоруссии).

Лукашенко напомнил, что именно вместе с президентом России Борисом Ельциным инициировал интеграцию «экономик, жизни людей и так далее». Однако в дальнейшем, по его словам, позиция России изменилась.

«Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», — пояснил Лукашенко.