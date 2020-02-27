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Политика ,  
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Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией

По словам белорусского президента, составлявшиеся в 1990-е планы интеграции двух государств предусматривали сохранение независимости, но когда Россия разбогатела, «начались непонятные толкотня и возня»
Александр Лукашенко и Владимир Путин  (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Власти Белоруссии всегда поддерживали интеграцию с Россией, но при условии сохранения суверенитета и независимости, заявил 27 февраля президент Александр Лукашенко.

«Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе — «понуждение к интеграции»). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси», — сказал белорусский президент на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем (ранее занимал посты главы администрации президента Белоруссии, премьер-министра страны и председателя совета республики; цитата по сообщению пресс-службы президента Белоруссии).

Лукашенко напомнил, что именно вместе с президентом России Борисом Ельциным инициировал интеграцию «экономик, жизни людей и так далее». Однако в дальнейшем, по его словам, позиция России изменилась.

«Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», — пояснил Лукашенко.

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С «понуждением к интеграции» Лукашенко, в частности, сравнил предложения России поставлять природный газ по цене $127 за тыс. куб. м.

«На бирже сегодня уже ниже $100 торгуется газ. Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции?» — сказал белорусский президент (цитата по «БелТА»). Он также посетовал, что в правительстве России «по-своему трактуют» договоренности, которых удалось достичь с президентом России Владимиром Путиным.

«И в СМИ предпринимаются каждый день атаки: Лукашенко чего-то хочет. Да я уже ничего не хочу, кроме того, о чем мы договорились», — добавил президент.

В середине февраля Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать ее частью.

Путин на большой пресс-конференции в конце 2019 года заявил, что «русский и белорусский народ — это почти одно и то же» и он рад сближению с Белоруссией. Российский лидер также указал на необходимость ускорить процесс формирования союзного государства, в том числе за счет создания наднациональных органов, отметив, что до решения этого вопроса «дотировать всю белорусскую экономику», снижая цены на энергоносители, будет «странновато».

В феврале 2020 года Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщил, что Путин пытался убедить Лукашенко в необходимости создать «сверхдержаву» из двух стран. В самом Кремле сообщение агентства опровергли.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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