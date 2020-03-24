Правительство России доплатит нефтяникам за поставку нефти в Белоруссию

Российские нефтяные компании обнулят премии при поставках нефти в Белоруссию, как и просил Минск. Ради этого российское правительство компенсирует им 40% потерь — $85 млн в 2020 году

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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас объяснил, на каких условиях республика договорилась о поставках нефти из России. «Буквально в субботу (21 марта. — РБК) мы достигли договоренности с российским правительством, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии», — сообщил Румас журналистам 24 марта (цитата по агентству БЕЛТА).

По его словам, премия для российских поставщиков нефти составляла $11,7 за тонну. Согласно достигнутым договоренностям на $7 цену снизят сами нефтяные компании, а еще $4,7 будут урегулированы межбюджетными расчетами, то есть правительство России «возьмет эти $4,7 [за тонну] на себя», — объяснил чиновник.

При поставках 18 млн т нефти ежегодно (столько российские компании поставляли в Белоруссию в последние годы) нефтяники недосчитаются $126 млн, а российский бюджет компенсирует им $85 млн. Это частично возместит Белоруссии потери из-за налогового маневра в России на $420–430 млн в 2020 году в виде скрытых субсидий из российского бюджета (см. врез).

Почему Белоруссия и Россия поспорили о премиях Российские нефтяники включили премию в цену для Белоруссии еще в 2011 году. Тогда Россия обнулила пошлины на поставки сырья в эту страну в рамках Таможенного союза, поэтому нефтяники смогли сделать Белоруссии скидку на размер пошлины (при экспорте нефти ее платят поставщики), но установили небольшую надбавку к цене. Это было выгодно всем: при экспортной пошлине $67 за тонну (в марте 2020 года) и премии около $12 за тонну для российских компаний нефть все равно обходилась Белоруссии дешевле примерно на $55 за тонну.



Но в 2020 году из-за постепенного снижения экспортной пошлины при пропорциональном росте налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в России (предусмотрен налоговым маневром) скидка для Белоруссии сократилась на 35%. В итоге за 2019–2020 годы из-за маневра Белоруссия, по собственным оценкам, потеряет $800 млн. На фоне налогового маневра в России Минск просил российских нефтяников обнулить свои премии.

Накануне агентство Reuters сообщило со ссылкой на три источника, что общая скидка российских нефтяников составит $15,7 за тонну, она включает в себя обнуление премий. В 2019 году Белоруссия получала скидку от нефтяных компаний в размере $3,7 за тонну, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на источник.