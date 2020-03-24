Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 78,85 (-2,03) Quote, 12:58
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 85,43 (-1,28) Quote, 12:58
Польша выдала России совладельца «Зимней вишни» Общество, 16:26 Пора переобуваться: 8 правил, которые должен знать каждый Авто, 16:24 Правительство России доплатит нефтяникам за поставку нефти в Белоруссию Бизнес, 16:22 Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке Общество, 16:20 Глава Абхазии назначил премьером бывшего президента республики Политика, 16:14 МОК подтвердил перенос Олимпийских игр на лето 2021 года Спорт, 16:02 С клиентом на «ты»: о хитростях использования инструментов персонализации Pro, 16:01 Банки оценили рекомендацию ЦБ по выдаче наличных в банкоматах-ресайклерах Общество, 15:56 Экс-куратор строительства «Зенит-Арены» перешел в Газпромбанк Финансы, 15:45 В Петербурге закроют фитнес-центры, бассейны и фуд-корты из-за вируса Общество, 15:32 Володин предложил сажать на семь лет за нарушение карантина Общество, 15:30 Рейтинг Джонсона достиг максимума после введения карантина Политика, 15:22 Олимпийские игры отложили на год Спорт, 15:16 Путин приехал на стройплощадку больницы в Коммунарке Общество, 15:14
Бизнес ,  
0 

Правительство России доплатит нефтяникам за поставку нефти в Белоруссию

Российские нефтяные компании обнулят премии при поставках нефти в Белоруссию, как и просил Минск. Ради этого российское правительство компенсирует им 40% потерь — $85 млн в 2020 году
Русснефть RNFT ₽457,4 +2,19% Купить
Роснефть RU000A0JUFV8 Купить
Фото: Katja Buchholz / Getty Images

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас объяснил, на каких условиях республика договорилась о поставках нефти из России. «Буквально в субботу (21 марта. — РБК) мы достигли договоренности с российским правительством, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии», — сообщил Румас журналистам 24 марта (цитата по агентству БЕЛТА).

По его словам, премия для российских поставщиков нефти составляла $11,7 за тонну. Согласно достигнутым договоренностям на $7 цену снизят сами нефтяные компании, а еще $4,7 будут урегулированы межбюджетными расчетами, то есть правительство России «возьмет эти $4,7 [за тонну] на себя», — объяснил чиновник.

При поставках 18 млн т нефти ежегодно (столько российские компании поставляли в Белоруссию в последние годы) нефтяники недосчитаются $126 млн, а российский бюджет компенсирует им $85 млн. Это частично возместит Белоруссии потери из-за налогового маневра в России на $420–430 млн в 2020 году в виде скрытых субсидий из российского бюджета (см. врез).

Почему Белоруссия и Россия поспорили о премиях

Российские нефтяники включили премию в цену для Белоруссии еще в 2011 году. Тогда Россия обнулила пошлины на поставки сырья в эту страну в рамках Таможенного союза, поэтому нефтяники смогли сделать Белоруссии скидку на размер пошлины (при экспорте нефти ее платят поставщики), но установили небольшую надбавку к цене. Это было выгодно всем: при экспортной пошлине $67 за тонну (в марте 2020 года) и премии около $12 за тонну для российских компаний нефть все равно обходилась Белоруссии дешевле примерно на $55 за тонну.

Но в 2020 году из-за постепенного снижения экспортной пошлины при пропорциональном росте налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в России (предусмотрен налоговым маневром) скидка для Белоруссии сократилась на 35%. В итоге за 2019–2020 годы из-за маневра Белоруссия, по собственным оценкам, потеряет $800 млн. На фоне налогового маневра в России Минск просил российских нефтяников обнулить свои премии.

Накануне агентство Reuters сообщило со ссылкой на три источника, что общая скидка российских нефтяников составит $15,7 за тонну, она включает в себя обнуление премий. В 2019 году Белоруссия получала скидку от нефтяных компаний в размере $3,7 за тонну, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Однако крупнейший поставщик нефти в Белоруссию «Роснефть» (в 2019 году поставила 8,8 млн т) в тот же день заявила, что договорилась о поставках в республику с премией $5 за тонну, то есть согласилась ее снизить лишь c примерно $12 до примерно $5 за тонну. Из слов Румаса следует, что для полного обнуления премии «Роснефть», как и другие российские нефтяные компании, получит компенсацию из бюджета.

Несмотря на достигнутые договоренности, не все российские нефтяные компании смогут поставлять нефть в Белоруссию, предупредил белорусский премьер. «Беларусь будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия по поставке нефти. Например, предоставят большую отсрочку уплаты», — объяснил он. Приоритет также будет у тех компаний, которые в сложное для Белоруссии время (первый квартал 2020 года) поставляли нефть без премии: подконтрольные Михаилу Гуцериеву «РуссНефть» и «Нефтиса» и небольшие игроки. «Поэтому еще далеко не факт, что «Роснефть» окажется в числе поставщиков», — заключил Румас.

Вероятно, стороны достигли договоренностей, прежде всего, из-за обострившейся конкуренции на нефтяном рынке, объяснил РБК аналитик рейтингового агентства АКРА Василий Танурков. Скорей всего, Россия решила, что безопаснее будет договориться с Белоруссией о поставках до 1 апреля, когда истекает срок действия сделки ОПЕК+ и Саудовская Аравия может нарастить поставки дешевой нефти, заключает эксперт.

Автор: Алина Фадеева
Теги: Белоруссия, налоговый маневр, Александр Лукашенко, нефть
Материалы по теме
Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть
Бизнес
Белоруссия получит за грязную нефть больше $60 млн
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter