Цена нефти Urals в августе превысила санкционный потолок цен

В августе средняя стоимость нефти Urals составила $74 за баррель. Если исходить из данных Argus Media, цена на нее превысила установленный Западом потолок еще в середине июля

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Средняя цена на российскую нефть марки Urals в августе составила $74 за баррель, сообщила пресс-служба Минфина. Таким образом она превысила установленный западными странами нефтяной потолок в $60 за баррель.

В августе прошлого года средняя цена Urals, по данным министерства, была $74,73 за баррель.

За период в десять месяцев 2023 года средняя цена Urals оказалась ниже западного лимита, $56,58 за баррель, и меньше, чем в январе-августе 2022-го — $82,13, отмечает Минфин.

Страны G7, Европейский союз, Швейцария и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в прошлом году. Заявленной целью этой меры была попытка сократить доходы России и ее возможности финансировать военные действия на Украине. Власти США заявиили, что введенный лимит также позволит поддержать функционирование нефтяного рынка.

Россия, которая неоднократно критиковала санкции Запада, в ответ на решение G7 запретила поставлять нефть компаниям и странам, которые придерживаются лимита.

Цена на нефть Urals, исходя из данных агентства котировок Argus Media, начала превышать западный санкционный потолок в середине июля. 13 июля стоимость Urals, согласно оценке агентства, составила $60,78 за баррель, а 21 августа составила уже $70,58 за баррель. Из данных того же агентства следует, что в среднем за 1-18 августа стоимость достигла $71,14.

Как писал Bloomberg, рост цены на Urals становится проблемой для некоторых покупателей, например для Индии. Аналитик Ванда Хари отмечала, что индийские банки в последние месяцы проявляли особую осторожность, опасаясь санкций. Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что правительство не вмешивалось в процедуру закупки НПЗ российской нефти, но поручило соблюдать западный лимит.

После начала военной операции на Украине и последовавших за этим санкций против Москвы Индия резко увеличила закупки. Их объемы росли с прошлого года и достигли рекордных 69 млн баррелей в мае 2023 года, отмечало Politico. В то же время в последние три месяца импорт российской нефти из Индии падал и достиг минимума с января, говорили аналитики Kpler, писал Bloomberg. В правительстве Индии отмечали, что вновь привлекательными становятся предложения поставщиков с Ближнего Востока. «Наша зависимость от российской нефти резко снизится», – заявлял Пури.