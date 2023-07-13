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Цена на российскую нефть Urals превысила установленный G7 потолок

Argus: цена на российскую нефть Urals превысила потолок в $60, установленный G7
Цена на нефть Urals в порту Новороссийска 12 июля превысила потолок в $60 за баррель, установленный странами G7. Как пишет Bloomberg, это может негативно сказаться и на России — возможно, ей придется увеличить скидки
BRENT BRENT $80,2 +0,96%
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Цена российской нефти марки Urals накануне превысила предельный порог в $60 за баррель, установленный странами G7, ЕС и Австралией в рамках санкций в ответ на военную операцию на Украине, и составила $60,78 за баррель в порту Новороссийск, сообщило агентство котировок Argus Media, передает Bloomberg. По данным Argus, опубликованным The Wall Street Journal, к вечеру 12 июля цена Urals составляла $59,98 за баррель.

Рост цены на Urals становится проблемой для некоторых ее покупателей, например для Индии. «Индийские банки в последние несколько месяцев проявляли особую осторожность, опасаясь санкций, требуя от переработчиков доказать, что стоимость бесплатного провоза их груза на борту была ниже $60, чтобы осуществить платеж», — заявила основательница Vanda Insights Вандана Хари.

В то же время, по ее словам, это может иметь негативный эффект и для Москвы, поскольку ей, вероятно, придется предложить более высокие скидки, чтобы сохранить привлекательность для покупателей в Азии. «Или посредникам придется сократить свою прибыль», — добавила Хари.

«Мы внимательно следим за рынком на предмет потенциальных нарушений предельных цен. <...> Стоит отметить, что сделки выше $60, при которых не используются услуги коалиции (Коалиция по ограничению цен: G7, США и Австралия. — РБК), не являются нарушением предельных цен, и тем не менее значительная доля сделок с российской нефтью по-прежнему осуществляется поставщиками услуг коалиции», — приводит Bloomberg заявление Минфина США.

Потолок цен на российскую нефть в размере $60 начал действовать 5 декабря прошлого года, а 5 февраля текущего добавился лимит стоимости на нефтепродукты из России. В середине марта Bloomberg сообщал, что Индия присоединилась к этим ограничениям. Посол России в Нью-Дели Денис Алипов назвал эту информацию вбросом. В то же время индийские банки предупредили местные нефтеперерабатывающие предприятия, что не будут проводить платежи за российскую нефть, купленную по ценам выше установленного коалицией потолка, писал Bloomberg в апреле.

В начале апреля Reuters со ссылкой на источники сообщал, что индийский Bank of Baroda перестал проводить платежи за российскую нефть, купленную по ценам выше установленного западными странами потолка. Позже Bloomberg сообщил, что ряд индийских банков предупредил об этом местные нефтеперерабатывающие предприятия.

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Президент России Владимир Путин говорил, что Москва не будет поставлять топливо странам, которые принимают политические решения, противоречащие условиям контрактов. Вице-премьер Александр Новак сообщал, что на фоне западных санкций большая часть поставок российских энергоресурсов в 2022 году была переориентирована на дружеские страны. По его словам, выросли поставки в Китай и на другие рынки, а экспорт в Индию увеличился в 22 раза.

Согласно принятым в феврале поправкам, с июля 2023 года котировки нефти Urals должны быть не ниже стоимости сорта Brent минус $25 за баррель. По оценкам Минфина, это позволит бюджету в 2023 году получить дополнительные 600 млрд руб.

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нефть Urals потолок цен на нефть
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