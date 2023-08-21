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Война санкций ,  
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Цена на российскую нефть Urals вновь превысила санкционный потолок

Bloomberg: стоимость российской нефти Urals вновь превысила потолок цен в $60
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Война санкций
По оценке Argus, 18 августа стоимость Urals превысила $70, при том что западные страны установили потолок в $60. Bloomberg отмечает, что потолок цен, установленный западными странами, на практике работает плохо
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Цена на российскую нефть Urals вновь превысила потолок $60 за баррель, установленный странами ЕС и G7, сообщает Bloomberg.

По полученной РБК оценке Argus, 18 августа стоимость Urals (базис FOB, поставки из Приморска) составила $70,58 за баррель (дисконт $14,45). В среднем за 1–18 августа цена на Urals достигла $71,14 за баррель, следует из данных международного ценового агентства Argus, предоставленных РБК.

Как отмечает агентство, хотя количество судов, заходящих в российские порты (либо принадлежащих западным странам, либо застрахованных там), сократилось с начала июля — до того как цена Urals перевалила за $60, — они по-прежнему являются жизненно важной частью поставок нефти Москвой. Около 40% судов, перевозящих сырье из российских портов Балтийского и Черного морей, принадлежали компаниям, базирующимся в странах, установивших потолок цен, указывает Bloomberg. Большая часть все еще застрахована в Лондоне (там находится крупнейший рынок страхования Lloyd's of London).

Цена на российскую нефть должна быть не выше предела, чтобы компании в США, ЕС и странах G7 могли оказывать услуги, в том числе по перевозке и страхованию, однако на практике все, что нужно компаниям, — это получить письменное свидетельство о том, что сырье было куплено ниже лимита.

В последние недели судовладельцы и страховщики добивались ясности по поводу того, достаточно ли подтверждения покупки нефти по цене ниже $60 за баррель с учетом того, что Argus с середины июля котирует Urals выше установленного лимита, указывает агентство.

Европейские страны в декабре прошлого года ввели эмбарго на импорт российской нефти и установили ценовой потолок (к нему присоединились США, Канада и Япония) для третьих стран, который предполагает запрет «на услуги, позволяющие осуществлять морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру». Это означает, что страны, не присоединившиеся к эмбарго, не могут покупать российскую нефть дороже $60 за баррель. Иначе западные компании не будут страховать и перевозить такое сырье.

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В конце июля стоимость российской нефти Urals, по оценке Argus, впервые с начала 2023 года превысила $65 за баррель. Скидка к эталонной марке Brent сократилась до $17,4 за баррель — минимального значения с начала военных действий на Украине и введения санкций против России.

1 августа в Минфине России сообщали, что средняя цена Urals в июле составила $64,37 за баррель. Таким образом, она превысила потолок больше чем на $4. Тем не менее цена в 1,2 раза ниже, чем в июле прошлого года, тогда нефть стоила $78,41 за баррель. «Средняя цена на нефть марки Urals в январе—июле 2023 года сложилась в размере $53,94 за баррель, в январе—июле 2022 года — $83,27 за баррель», — сообщало ведомство.

15 августа стоимость российской нефти, по данным министерства, впервые с осени 2022 года перевалила за $70 за баррель, достигнув $70,33 за баррель, скидка к эталонной марке Brent сократилась до $13,9 за баррель.

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Теги
Елена Чернышова, Георгий Смирнов
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