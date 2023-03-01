МЭА оценило падение доходов России от экспорта нефти и газа в 40%

МЭА оценило падение доходов России от экспорта нефти и газа в январе почти в 40%

Доходы России от поставок нефти и газа в январе 2023 года упали на 38% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, составив $18,5 млрд. МЭА связывает это с действием санкций

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Доходы России от экспорта нефти и газа в январе 2023 года упали на 38% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В прошлом месяце они составили $18,5 млрд, тогда как в январе 2022 года достигали $30 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол отметил, что санкции Запада достигли своей цели по стабилизации нефтяных рынков и сокращению доходов Москвы от экспорта нефти и газа. «Мы ожидаем, что снижение доходов [России] от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. И еще более резким в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям», — считает он.

В декабре ЕС и страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония), а также Австралия установили потолок цен на российскую нефть по морю на уровне $60. С февраля ограничены цены на нефтепродукты. Кроме того, Евросоюз ввел лимит цен на российский газ в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м).

Россия в ответ запретила поставки своей нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Помимо того, «Газпрому» нельзя покупать газ у совместных предприятий с немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV дороже установленной правительством предельной цены.

В конце февраля президент Владимир Путин подписал закон об изменении порядка расчета цены нефти для налогообложения нефтяных компаний. Теперь при расчете налогов с июля 2023 года котировки нефти российской марки Urals должны быть не ниже стоимости сорта Brent минус $25 за баррель. Применение этой формулы позволит бюджету в этом году получить дополнительные 600 млрд руб., указывали в Минфине.