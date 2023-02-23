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Путин подписал закон о новом порядке расчета цены нефти для налогов

Путин подписал закон с ограничением дисконта российской нефти Urals для расчета налогов
Новая формула расчета цены на нефть при налогообложении нефтяных компаний позволит бюджету в 2023 году получить дополнительные 600 млрд руб. доходов, указывали в Минфине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие изменение порядка определения цены на нефть для целей налогообложения нефтяных компаний. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения в законодательстве затрагивают налог на добычу полезных ископаемых и налог на дополнительный доход в отношении углеводородного сырья и акциз на нефтяное сырье.

В законе закрепляется формула, согласно которой с июля 2023 года котировки нефти российской марки Urals должны быть не ниже стоимости сорта Brent минус $25 за баррель. До середины лета предусмотрен переходный период.

Ранее действовавший порядок предусматривал расчет налогов исходя из цены Urals в европейских портах, а на фоне западных санкций поставки российской нефти были переориентированы на другие рынки. После введения частичного эмбарго ЕС на российскую нефть и потолка цен на нее странами G7 дисконт между котировками, используемыми для налогов, и стоимостью Brent резко вырос, что привело к снижению нефтегазовых доходов.

Применение новой формулы, указывали в Минфине, позволит бюджету в 2023 году получить дополнительные 600 млрд руб., опрошенные РБК эксперты давали оценку в 500–600 млрд руб.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Urals Дисконт Владимир Путин Налоговый кодекс НДПИ НДД
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