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В России ввели лимит цен на газ для СП «Газпрома» с Wintershall и OMV

Правительство установило лимит цен при покупке "Газпромом" газа у СП с Wintershall и OMV
Запрет на покупку «Газпромом» газа у СП с немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV в конце декабря ввел президент Владимир Путин в ответ на ограничительные меры западных стран
Фото: Hauke-Christian Dittrich / dpa / Global Look Press
Фото: Hauke-Christian Dittrich / dpa / Global Look Press

Правительство определило предельные цены на газ, выше которых «Газпрому» запрещается покупать его у совместных предприятий с немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

В частности, документом вводится предельная цена на природный газ, добытый на участках Ачимовких отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения на уровне 2 550 руб. за 1 тыс. куб. м., на газовый конденсат — на уровне 16 370 руб. за 1 тонну.

Постановлением также определен предельный размер цены на природный газ, добытый на участках Южно-Русского газового месторождения: до входа в систему магистрального газопроводного транспорта — 2 390 руб. за 1 тыс. куб., после — 5 464 за 1 тыс. куб. м.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования — 31 декабря, говорится в документе. Там также указано, что решение принято во исполнение президентского указа о специальных экономических мерах в сфере поставок газа в связи с недружественными действия некоторых иностранных государств.

Указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 22 декабря и запрещает «Газпрому» покупать газ у совместных предприятий с немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены.

Такая норма была введена задним числом — с 1 марта 2022 года — и охватывает газ и конденсат ачимовских отложений Уренгойского НГКМ, газ Южно-Русского месторождения, а также услуги по добыче газа и конденсата на ачиме Уренгоя. Добычей природного газа и газового кондексата в окрестностях Нового Уренгоя занимается российско-германское СП, в котором у Wintershall Dea 50%. Разработку на Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении (тоже в ЯНАО) ведет «Севернефтегазпром» — СП «Газпрома», Wintershall Dea и OMV.

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В декабре G7, Евросоюз и Австралия согласовали предельные цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Кроме того, после длительных обсуждений страны ЕС достигли соглашения о потолке цен на газ на уровне в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м, мера начнет действовать в феврале).

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Газпром Wintershall OMV потолок цен на газ санкции
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