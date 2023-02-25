Bloomberg сообщил о продаже Россией нефти «намного выше» предельной цены

Страны Запада ввели потолок цен на нефть из России на уровне $60 за барр. в начале декабря. Bloomberg пишет, что как минимум месяц после этого Москва продавала нефть примерно на четверть дороже установленного порога

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В течении как минимум четырех недель после введения Евросоюзом и странами G7 «ценового потолка» на российскую нефть, Москва продавала ее по средней цене $74 за барр. и получала гораздо большую прибыль, чем рассчитывали на Западе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов.

В декабре ЕС и страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) установили потолок цен на поставку российской нефти по морю на уровне $60 за барр. При этом ограничения не коснулись российской сырой нефти, которая поставляется в страны Евросоюза по нефтепроводу «Дружба».

Авторы исследования на основе анализа данных таможенных счетов подсчитали, что после введения ограничений Россия продавала нефть по средней цене около $74 за барр., что примерно на четверть выше установленного потолка.

В частности, по их данным, средняя цена российской нефти по направлениям составила:

Порты Балтийского моря — $59,86 за барр.;

Порты Черного моря — $63,34 за барр.;

Порты Тихого океана — $82,24 за барр.;

Порты Северного Ледовитого океана — $79,31 за барр.;

Трубопровод «Дружба» — $62,98 за барр.;

Трубопровод в Китай — $80,91 за барр.

В отчете также сказано, что около половины российских поставок перевозится так называемым «теневым флотом» танкеров, и, таким образом, не подпадает под ограничение цен. В связи с этим аналитики призвали провести «срочное расследование».

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Потолок цен стран ЕС и G7 на российскую нефть для поставок по морю в третьи страны начал действовать с 5 декабря. 5 февраля начал действовать запрет на поставку в ЕС российских нефтепродуктов. При этом эмбарго на поставки нефтепродуктов из России и предусмотренный им ценовой потолок не касаются нефтепродуктов, которые произведены из российской нефти за рубежом, а также смесей российского топлива с нефтепродуктами из других стран, если они смешаны на территории третьих стран.

После введения санкций на российскую нефть президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах, которыми запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Поставки нефти и нефтепродуктов из России в страны G7 и Евросоюза в 2021 году составили 214,7 млн т на общую сумму $109,5 млрд. Это 68–70% от совокупного экспорта этих товаров на мировой рынок. Несмотря на это, России уже удалось переориентировать значительную часть поставок нефти из Европы в Азию, отмечали эксперты.