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В ЕС заработал временный механизм ограничения цен на газ

Временный механизм ограничения цен на газ заработал в Евросоюзе
Действие механизма направлено на защиту граждан и экономики ЕС от чрезмерно высоких цен, а также на обеспечение безопасности энергоснабжения и стабильности финансовых рынков, отмечали в Совете ЕС
«Газпром» GAZP ₽156,52 -0,94% Купить
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Механизм коррекции рынка газа Евросоюза вступил в силу, принципы его действия Совет ЕС согласовал в декабре. Пока его действие рассчитано до февраля 2024 года. С 15 февраля также действует ценовой потолок на российский газ в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м).

Коррекция рынка будет запускаться автоматически при одновременном соблюдении двух условий: если цена месячного фьючерса на европейском хабе TTF три рабочих дня будет держаться выше €180 МВт·ч. и если эта цена будет на €35 выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках.

Пока действует механизм, не будут разрешены транзакции по соответствующим фьючерсам на газ по цене выше динамического лимита (индикативная цена на СПГ на мировых рынках плюс €35). Если цена на СПГ будет ниже €145, динамический лимит будет равным €145 плюс €35, то есть €180.

Он будет действовать не менее 20 рабочих дней с момента активации. Если лимит три дня подряд будет ниже €180 за МВт·ч, механизм автоматически выключится. Это также произойдет в случае недостатка газа в Евросоюзе для удовлетворения спроса.

Кроме того, действие механизма также будет приостановлено, если спрос на газ в ЕС вырастет на 15% течение месяца или на 10% в течение двух, «значительно сократится» импорт СПГ, ощутимо упадет объем торгов на TTF по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Летом страны ЕС также договорились сократить потребление газа текущей зимой на 15% до конца марта. Возможность продления договоренности Еврокомиссия должна будет оценить в мае.

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В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий «Газпрому» покупать газ у совместных предприятий с немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены. Норма вводится задним числом — с 1 марта 2022 года — охватывает газ и конденсат ачимовских отложений Уренгойского НГКМ, газ Южно-Русского месторождения, а также услуги по добыче газа и конденсата на ачиме Уренгоя. Правительство позднее установило предельные цены на природный газ, добытый на этих месторождениях.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
цены на газ ЕС Евросоюз
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