«Нафтогаз» поблагодарил США за санкции против «Северного потока-2»

Компания считает, что подписание соглашений с «Газпромом» по транзиту топлива стало возможным в том числе благодаря ограничительным мерам Вашингтона против российского газопровода

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Нафтогаз» в релизе о заключении с «Газпромом» соглашений по транзиту российского газа поблагодарил США за «поддержку энергетической безопасности на европейском континенте». В сообщении говорится, что заключение сделки стало возможным благодаря разъяснению «Нафтогазом» «рисков строительства «Северного потока-2» и введению властями США санкций против российского газопровода.

Украинская компания также отметила «эффективную работу» в арбитражных судах. Кроме того, глава компании Андрей Коболев поблагодарил Еврокомиссию за «последовательную позицию, свидетельствующую о признании надежности и эффективности ГТС Украины».

Россия и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа вечером 30 декабря, новый договор уже вступил в силу. Стороны договорились о прокачке газа общим объемом 225 млрд куб. м сроком на пять лет. В соответствии с соглашениями в 2020 году через территорию Украины будет прокачано 65 млрд куб. м газа, а в последующие четыре года — по 40 млрд куб. м. По оценке исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, гарантированные доходы от транзита газа составят $7,2 млрд.



В пакет договоров также вошло мировое соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом». Оно предусматривает отзыв арбитражных и судебных исков друг против друга, но не касается прямых поставок российского газа на территорию Украины.

Нынешний контракт по транзиту газа истекает 31 декабря. Москва и Киев договорились об урегулировании взаимных претензий и заключении нового контракта по итогам встреч 19 и 20 декабря, в которых участвовала Еврокомиссия. Стороны долго не могли договориться об условиях сделки: в частности, Киев настаивал на десятилетнем контракте, в то время как Москва предлагала продлить текущий договор или заключить новый на год. «Нафтогаз» назвал подписанные соглашения результатом приемлемого компромисса, сочтя главным итогом договоренностей получение почти $3 млрд от «Газпрома» (российская компания согласилась выплатить Киеву $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража).