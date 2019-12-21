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«Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд
Оценки выплаты разнятся — ранее Киев заявлял, что Россия должна $3 млрд. Представитель «Газпрома» сообщил РБК, что речь идет о $2,9 млрд

Договоренности по транзиту газа между «Газпромом» и «Нафтогазом», которые заключили компании, предусматривают «выплату по окончательному решению Стокгольмского арбитража». Об этом говорится в заявлении главы «Газпрома» Алексея Миллера, поступившем в РБК.

По его словам, соглашение, которое заключат компании, «предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений», а также выплату суммы, которую присудил Стокгольмский арбитраж.

Ранее о согласии России выплатить $3 млрд заявлял помощник президента Украины Андрей Ермак. Размер выплаты по решению арбитража составит около $2,9 млрд «с учетом пени на день платежа», сказал РБК источник в «Газпроме». Информацию о такой сумме РБК подтвердил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Материал дополняется

Автор: Тимофей Дзядко
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