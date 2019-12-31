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В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину
Москва и Киев подписали мировое соглашение, предполагающее отказ от судебных исков, но не договорились о прямых поставках российского топлива на Украину, рассмотрение которых зафиксировано в протоколе встречи 20 декабря
Газпром RU000A0ZZES2 ₽1 084,95 -1,5% Купить
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Россия и Украина 31 декабря подписали пакет договоров по транзиту газа, в который вошло безотзывное мировое соглашение, заключенное между «Газпромом» и украинским Минюстом. Об этом говорится в заявлении компании (есть в распоряжении РБК).

Соглашение предусматривает отказ Киева от «всех текущих и возможных будущих требований к «Газпрому», основанных на решении Антимонопольного Комитета Украины», говорится в заявлении. Стороны должны были подписать мировое соглашение до 29 декабря. 

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«Газпром» допускал, что в рамках договоренностей по транзиту Москва и Киев могут рассмотреть и вопрос о прямых поставках газа на Украину, а также принцип ценообразования. Согласно протоколу встречи 20 декабря, он должен основываться на базе стоимости европейского хаба (NCG) «за исключением обоснованной скидки с учетом объема цены поставок».

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«Принципы [мирового соглашения] зафиксированы в протоколе 20 декабря, сейчас эту тему (прямых поставок российского газа на Украину) не обсуждали», — сказал РБК пресс-секретарь главы «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Нафтогаз» в официальном заявлении указал, что российская компания заинтересована в возобновлении прямых поставок газа на Украину, отметив, однако, что этот вопрос «не является частью пакетных договоренностей».

Украина прекратила закупать российский газ в ноябре 2015 года. Киев закупает топливо у европейских поставщиков, в том числе по реверсным схемам (поставляется по газопроводу в Европу в обратном направлении).

Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину
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В конце ноября министр энергетики Алесей Оржель заявил, что Украина готова обсуждать с Россией прямые закупки газа, отметив, что цена должна быть привязана к европейскому индикатору. В декабре «Интерфакс-Украина» сообщил, что несколько компании подписали с «Газпромом» договор о прямых поставках топлива с 1 января. Как сообщал источник Liga.net, речь шла о пяти предприятиях.

Позже российский вице-премьер Дмитрий Козак опроверг информацию о заключении соглашений с «Газпромом» украинскими компаниями. «На Украине разгорается буря в стакане по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ... У нас [нет] никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, мы не намерены поставлять, будем действовать строго в рамках этого протокола», — говорил тогда Козак.

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Украина, транзит газа, «Газпром», поставки газа
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