В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину

В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину

Москва и Киев подписали мировое соглашение, предполагающее отказ от судебных исков, но не договорились о прямых поставках российского топлива на Украину, рассмотрение которых зафиксировано в протоколе встречи 20 декабря

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Россия и Украина 31 декабря подписали пакет договоров по транзиту газа, в который вошло безотзывное мировое соглашение, заключенное между «Газпромом» и украинским Минюстом. Об этом говорится в заявлении компании (есть в распоряжении РБК).

Соглашение предусматривает отказ Киева от «всех текущих и возможных будущих требований к «Газпрому», основанных на решении Антимонопольного Комитета Украины», говорится в заявлении. Стороны должны были подписать мировое соглашение до 29 декабря.

«Газпром» допускал, что в рамках договоренностей по транзиту Москва и Киев могут рассмотреть и вопрос о прямых поставках газа на Украину, а также принцип ценообразования. Согласно протоколу встречи 20 декабря, он должен основываться на базе стоимости европейского хаба (NCG) «за исключением обоснованной скидки с учетом объема цены поставок».