Россия и Украина подписали соглашения по транзиту газа

Россия и Украина подписали соглашения для реализации транзита газа. Об этом говорится в заявлении главы «Газпрома» Алексея Миллера, поступившем в распоряжение РБК.

«Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон», — сказал Миллер.

С сегодняшнего дня документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, добавил глава «Газпрома».

Согласно заявлению компании, пакет документов подписывали четыре стороны: «Газпром», «Нафтогаз Украины», оператор украинской газотранспортной системы и украинский Минюст.

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили безотзывное соглашение об урегулировании, согласно которому стороны отзовут все арбитражные и судебные иски друг против друга. В документе также говорится, что они откажутся от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 года.