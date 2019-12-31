В «Нафтогазе» назвали компромиссом соглашение по транзиту газа

Подписанные 30 декабря соглашения между «Нафтогазом» и «Газпромом» по транзиту российского газа являются результатом приемлемого компромисса, говорится на сайте «Нафтогаза».

В сообщении отмечается, что главным итогом договоренностей является получение почти $3 млрд от «Газпрома» («Газпром» выплатил Киеву $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. — РБК.). Кроме того, в ближайшие пять лет украинская ГТС будет загружена и сможет работать безубыточно, сообщили в «Нафтогазе».



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