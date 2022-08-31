МИД Венгрии заявил о контракте на дополнительные поставки газа из России

Венгрии удалось договориться с «Газпромом» о дополнительных поставках газа, сообщил глава МИД страны. По его словам, 1 сентября ежедневные поставки газа вырастут до 5,8 млн куб. м. в сутки

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа из России, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).

По словам Сийярто, в рамках новой сделки с «Газпромом» ежедневные поставки газа в Венгрию с 1 сентября вырастут до 5,8 млн куб. м. в сутки (с 2,6 млн куб.м. в августе).

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

В апреле 2022 года Венгрия сообщила, что перейдет на предложенную Россией схему оплаты за газ в рублях. Тогда Сийярто говорил, что у Будапешта нет альтернативных источников и маршрутов поставок, которые позволили бы отказаться от импорта российских энергоресурсов в ближайшие несколько лет. Из-за энергетической зависимости от России Венгрия также получила право на поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в виде исключения из европейских санкций.

В середине июля правительство Венгрии объявило о режим чрезвычайного положения в области энергетики из-за роста цен на энергоносители. Руководитель канцелярии премьер-министра Гергейя Гуйяш говорил, что это позволит обеспечить газом страну в зимний период.

В конце июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил, что рассчитывает купить у России дополнительно 700 млн куб. м. газа и раскритиковал предложенный ЕС план сокращения потребления газа на 15%. По его словам, политика санкций, которой придерживаются западные страны в отношении России, себя не оправдывает.

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О том, что Венгрия выразила заинтересованность в дополнительных закупках российского газа, в конце июля сообщил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с Сийярто. Он пообещал, что просьба Будапешта будет рассмотрена «незамедлительно».

В середине августа государственный секретарь МИД Венгрии по внешним связям Тамаш Менцер сообщил, что Будапешт начал получать газ из России сверх контракта, через газопровод «Турецкий поток», в объеме 2,6 млн куб. м в сутки.

По его словам, соответствующее соглашение было достигнуто по итогам переговоров министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Москве и будет действовать до конца месяца. Тогда же он говорил, что страна ведет переговоры о графике поставок газа в сентябре.