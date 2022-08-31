МИД Венгрии заявил о контракте на дополнительные поставки газа из России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 60,21 (-0,36) Инвестиции, 16:08
Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 60,24 (-0,13) Инвестиции, 16:08
Кравцов сообщил, что школьников в России прибавилось на полмиллиона Общество, 17:09
Прощание с Горбачевым состоится в субботу Политика, 17:09
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 17:06
Президент Парагвая заблокировал законопроект о преференциях майнерам Крипто, 17:04
Боррель пообещал продолжить выдачу виз «определенным группам россиян» Политика, 17:02
Тренер «Манчестер Юнайтед» заявил о сохранении Роналду в клубе Спорт, 17:00
В ОЭЗ «Алабуга» развернут переработку сырья для предприятий спецхимии Новая экономика, 16:55
Лучший бомбардир сборной России на ЧМ-2018 перешел в итальянский клуб Спорт, 16:54
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Ядерная угроза: правда и мифы. Отрывок из книги Крессона Кирни Pro, 16:52
ФСБ предостерегла студента от контактов с украинскими спецслужбами Политика, 16:50
Цены на серебро упали до минимума более чем за два года Инвестиции, 16:47
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 16:43
«Челси» подписал одного из самых дорогих новичков в истории Спорт, 16:42
Zeit узнал, что двух чиновников в Германии заподозрили в работе на Россию Политика, 16:37
Война санкций ,  
0 

МИД Венгрии заявил о контракте на дополнительные поставки газа из России

Венгрии удалось договориться с «Газпромом» о дополнительных поставках газа, сообщил глава МИД страны. По его словам, 1 сентября ежедневные поставки газа вырастут до 5,8 млн куб. м. в сутки
«Газпром» GAZP ₽255,33 +25,16% Купить
Фото: Bernadett Szabo / Reuters
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа из России, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).

По словам Сийярто, в рамках новой сделки с «Газпромом» ежедневные поставки газа в Венгрию с 1 сентября вырастут до 5,8 млн куб. м. в сутки (с 2,6 млн куб.м. в августе).

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Глава МИДа заявил о нежелании Венгрии говорить о каких-либо санкциях
Политика
Петер Сийярто

В апреле 2022 года Венгрия сообщила, что перейдет на предложенную Россией схему оплаты за газ в рублях. Тогда Сийярто говорил, что у Будапешта нет альтернативных источников и маршрутов поставок, которые позволили бы отказаться от импорта российских энергоресурсов в ближайшие несколько лет. Из-за энергетической зависимости от России Венгрия также получила право на поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в виде исключения из европейских санкций.

В середине июля правительство Венгрии объявило о режим чрезвычайного положения в области энергетики из-за роста цен на энергоносители. Руководитель канцелярии премьер-министра Гергейя Гуйяш говорил, что это позволит обеспечить газом страну в зимний период.

В конце июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил, что рассчитывает купить у России дополнительно 700 млн куб. м. газа и раскритиковал предложенный ЕС план сокращения потребления газа на 15%. По его словам, политика санкций, которой придерживаются западные страны в отношении России, себя не оправдывает.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить
Инструкции
Pro
Как шведский издатель видеоигр получил права на «Властелина колец»
Статьи
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось
Статьи
Pro
Фото: Duolingo Глава Duolingo: «Я заканчиваю работу в 20:00 вне зависимости от нагрузки»
Статьи
Pro
Фото: Graeme Robertson / Getty Images Как россиянину открыть счет в иностранном банке
Инструкции
Pro
Продвижение в провинцию: 3 стратегии для SEO-экспансии в регионах
Инструкции
Pro
Ядерная угроза: правда и мифы. Отрывок из книги Крессона Кирни
Саммари

МИД Венгрии предрек «падение пелены с глаз» в Европе из-за энергокризиса
Политика
Петер Сийярто

О том, что Венгрия выразила заинтересованность в дополнительных закупках российского газа, в конце июля сообщил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с Сийярто. Он пообещал, что просьба Будапешта будет рассмотрена «незамедлительно».

В середине августа государственный секретарь МИД Венгрии по внешним связям Тамаш Менцер сообщил, что Будапешт начал получать газ из России сверх контракта, через газопровод «Турецкий поток», в объеме 2,6 млн куб. м в сутки.

По его словам, соответствующее соглашение было достигнуто по итогам переговоров министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Москве и будет действовать до конца месяца. Тогда же он говорил, что страна ведет переговоры о графике поставок газа в сентябре.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
Тимофей Дзядко
Венгрия Газпром газ поставки
Материалы по теме
Венгрия сообщила о начале дополнительных поставок газа из России
Бизнес
Глава МИДа заявил о нежелании Венгрии говорить о каких-либо санкциях
Политика
В Венгрии заявили о желании корпораций создать Соединенные Штаты Европы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter