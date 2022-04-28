Венгрия приняла схему оплаты за российский газ в рублях

По словам главы венгерского МИДа Петера Сийярто, страна на 85% зависит от российского газа, у нее нет альтернативных источников и маршрутов поставок, что позволило бы отказаться от его импорта

Венгрия будет использовать предложенную Россией схему расчетов за газ, подтвердил CNN министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

По его словам, у Будапешта нет альтернативных источников и маршрутов поставок, которые позволили бы отказаться от импорта российских энергоресурсов в ближайшие несколько лет.

«85% поставок газа идет из России, 65% поставок нефти идет из России. Почему? Потому что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали эту ситуацию», — заявил Сийярто.

Как сообщал Bloomberg, десять европейских покупателей уже открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа в рублях. При этом четыре европейские компании уже произвели платежи.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ с «недружественными» странами в рублях. С 1 апреля компании из западных стран должны открыть в Газпромбанке два счета: валютный и рублевые. Плата за поставки будет поступать сначала на валютный счет, после чего банк продаст валюту на бирже, а полученные рубли зачислит на второй счет. Оплата будет считаться состоявшейся только с момента зачисления средств на рублевый счет. В Кремле не исключили, что могут отменить новую схему платежей, «если наступят иные условия». «Здесь в данном случае нет ничего железобетонного, но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надежным вариантом», — говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также подтвердил, что «щелкнуть кого-то по носу»

не было целью решения Путина. Это было сделано, чтобы у России «доллары и евро не украли».

В начале апреле Венгрия и Евросоюз поспорили, являются ли расчеты с Россией за газ рублями нарушением зарубежных санкций. Будапешт настаивал на том, что намерен придерживаться заключенных с Россией контрактов, а вопрос, в какой валюте платить, называл техническим.

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Благодаря долгосрочным контрактам Венгрия получает российский газ по цене в несколько раз ниже рыночной, говорил Путин.