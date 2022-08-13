Венгрия сообщила о дополнительных поставках газа из России

Дополнительные поставки российского газа в Венгрию на первом этапе составят 2,6 млн куб. м. в сутки, сообщили в венгерском МИД

Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

«Газпром» начал поставки газа в Венгрию сверх предусмотренных контрактом объемов, сообщил в своем Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) государственный секретарь МИД Венгрии по внешним связям Тамаш Менцер.

По его словам, соответствующее соглашение было достигнуто по итогам переговоров министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Москве. Дополнительные объемы газа для Венгрии будут поступать через «Турецкий поток» и на первом этапе, до конца августа, составят 2,6 млн куб. м. в сутки.

Менцер уточнил, что Венгрия ведет переговоры о графике поставок газа в сентябре.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

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