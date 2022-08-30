МИД Венгрии предрек «падение пелены с глаз» в Европе из-за энергокризиса

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что в ближайшем будущем найти замену российским энергоносителям не получится, а с приближением зимы европейцы разочаруются в санкционной политике Западной Европы

Петер Сийярто (Фото: МИД России / AP)

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ежегодном собрании венгерских послов раскритиковал энергетическую политику Западной Европы, передает 24.hu. По мнению министра, найти замену энергоносителям из России невозможно в ближайшем будущем.

«Вся эта фальшь, которая продолжалась со стороны Западной Европы в вопросах энергоснабжения, просто не является жизнеспособной с приближением зимы», — сказал Сийярто. Министр считает, что «рано или поздно пелена [с глаз европейцев] спадет, король окажется голым, отопление или есть, или нет».

По словам главы венгерского МИДа, энергобезопасность — это вопрос, в решении которого «правительство не пойдет на компромисс», и «никакая международная политическая цель не сможет заменить ответственность правительства за обеспечение энергоснабжения страны», сообщает The Budapest Times.

Сийярто заявил также, что международное сообщество должно принимать меры, которые будут способствовать окончанию боевых действий на Украине, а не эскалации конфликта. Он добавил, что власти Венгрии придерживаются своего решения не поставлять оружие Киеву.

Министр ранее неоднократно критиковал санкционную политику ЕС в отношении России. В частности, на прошлой неделе Сийярто заявил, что до тех пор пока невозможно «перевозить природный газ в поезде или в рюкзаке», Европа не сможет избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. При этом глава МИДа выразил уверенность, что Будапешт справится с вызовами.

Венгрия ранее заблокировала запрет импорта российской нефти в ЕС. В итоге Брюссель в рамках шестого пакета ограничительных мер ввел эмбарго на ее поставки морским путем. Европейские страны договорились, что отказ от таких поставок будет поэтапным и займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других продуктов нефтепереработки. Для стран, которые особенно сильно зависят от российской нефти, в том числе Венгрии, предусмотрены временные исключения.



Страна также выступает против отказа от российского газа, что, по мнению премьер-министра Виктора Орбана, разрушит европейскую экономику.