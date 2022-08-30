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МИД Венгрии предрек «падение пелены с глаз» в Европе из-за энергокризиса

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что в ближайшем будущем найти замену российским энергоносителям не получится, а с приближением зимы европейцы разочаруются в санкционной политике Западной Европы
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: МИД России / AP)

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ежегодном собрании венгерских послов раскритиковал энергетическую политику Западной Европы, передает 24.hu. По мнению министра, найти замену энергоносителям из России невозможно в ближайшем будущем.

«Вся эта фальшь, которая продолжалась со стороны Западной Европы в вопросах энергоснабжения, просто не является жизнеспособной с приближением зимы», — сказал Сийярто. Министр считает, что «рано или поздно пелена [с глаз европейцев] спадет, король окажется голым, отопление или есть, или нет».

По словам главы венгерского МИДа, энергобезопасность — это вопрос, в решении которого «правительство не пойдет на компромисс», и «никакая международная политическая цель не сможет заменить ответственность правительства за обеспечение энергоснабжения страны», сообщает The Budapest Times.

Глава МИДа заявил о нежелании Венгрии говорить о каких-либо санкциях
Политика
Петер Сийярто

Сийярто заявил также, что международное сообщество должно принимать меры, которые будут способствовать окончанию боевых действий на Украине, а не эскалации конфликта. Он добавил, что власти Венгрии придерживаются своего решения не поставлять оружие Киеву.

Министр ранее неоднократно критиковал санкционную политику ЕС в отношении России. В частности, на прошлой неделе Сийярто заявил, что до тех пор пока невозможно «перевозить природный газ в поезде или в рюкзаке», Европа не сможет избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. При этом глава МИДа выразил уверенность, что Будапешт справится с вызовами.

Венгрия ранее заблокировала запрет импорта российской нефти в ЕС. В итоге Брюссель в рамках шестого пакета ограничительных мер ввел эмбарго на ее поставки морским путем. Европейские страны договорились, что отказ от таких поставок будет поэтапным и займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других продуктов нефтепереработки. Для стран, которые особенно сильно зависят от российской нефти, в том числе Венгрии, предусмотрены временные исключения.

Страна также выступает против отказа от российского газа, что, по мнению премьер-министра Виктора Орбана, разрушит европейскую экономику.

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