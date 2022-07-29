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Премьер Венгрии Орбан заявил о планах купить у России 700 млн куб. м газа

Будапешт рассчитывает договориться с Москвой о закупке дополнительных 700 млн кубометров российского газа, сообщил Виктор Орбан. Он вновь заявил, что санкции «ни к чему не приводят». Киев назвал эти слова «российской пропагандой»
«Газпром» GAZP ₽196,15 -0,05% Купить
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Reuters)

Венгрия рассчитывает этим летом заключить с Россией контракт на закупку 700 млн кубометров газа, заявил в радиоэфире премьер-министр страны Виктор Орбан, передает Magyar Nemzet.

«Мы все еще ведем переговоры о покупке у россиян дополнительных 700 млн кубометров газа, и, возможно, мы закроем эту сделку», — добавил он.

Венгерский премьер также раскритиковал план ЕС по сокращению потребления газа на 15%, который глава МИДа Петер Сийярто назвал «практически неосуществимым». Орбан при этом заверил, что накопленных Венгрией запасов газа хватит на зиму.

Политик вновь заявил, что необходимо пересмотреть систему безопасности Европы. Он считает, что стратегия Запада в отношении вооруженного конфликта России и Украины не работает. По словам Орбана, с начала боевых действий Запад придерживается стратегии, которая подразумевает отправку Украине оружия и введение санкций, которые «потрясут» Россию. Вместе с тем, заявил он, западные государства рассчитывали, что ограничения не скажутся на них самих, а мировое сообщество отвернется от Москвы.

Украинский МИД обвинил премьера Венгрии Орбана в «российской пропаганде»
Политика
Виктор Орбан

По мнению венгерского премьера, эта стратегия ошибочна, и если Брюссель не пересмотрит ее, «с октября нам следует ожидать ситуации военной экономики». Орбан заявил, что санкции против России «ни к чему не приводят», а «для тушения пожара огнеметом тоже не пользуются».

Орбан не впервые выражает мнение, что санкции против России не работают. 15 июля он говорил, что санкционная политика ЕС имела обратный эффект и затронула страны, которые ввели ограничения. По мнению представителя украинского МИДа Олега Николенко, эти слова являются «классическим примером российской пропаганды», так как ограничения «существенно уменьшили способность российской военной машины вести войну против Украины».

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В 2021 году Венгрия подписала долгосрочное соглашение о поставках в страну российского газа. По контрактам, заключенным на 15 лет между «Газпромом» и венгерской энергетической компанией MVM, в страну будет поставляться до 4,5 млрд куб. м ежегодно. После введения Россией оплаты газа в рублях в кабмине Венгрии заявили, что по двусторонним соглашениям «это технический вопрос, в какой валюте платить.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Виктор Орбан Венгрия стратегия Европа Украина поставки газа
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