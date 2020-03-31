«Транснефть» уладила с двумя компаниями последствия инцидента на «Дружбе»

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«Транснефть» завершила урегулирование последствий инцидента, связанного с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба», с «Сургутнефтегазом» и французской Total. Об этом сообщает пресс-служба «Транснефти».

Там отметили, что сумма урегулирования покрывает претензии обеих компаний, а также связанных с ними лиц, включая претензии немецкого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Leuna. Сумма, как указали в «Транснефти», не превышает предельный размер компенсации в $15 за баррель некондиционной нефти.

В сообщении говорится, что подписанные документы касаются поставок нефти «Сургутнефтегазом» танкерными партиями из порта Усть-Луга и объемов, направленных заводу Leuna, который принадлежит Total. «ПАО «Транснефть» находится в завершающей стадии переговоров с компанией «Газпром нефть» в отношении поставок на немецкий завод концерна Total, — добавили в компании.

Таким образом, «Транснефть» договорились по компенсации за «грязную нефть» со всеми пострадавшими сторонами, кроме «Роснефти». В «Роснефти» не ответили на запросы РБК.