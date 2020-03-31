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Грязная нефть в «Дружбе» ,  
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«Транснефть» уладила с двумя компаниями последствия инцидента на «Дружбе»

Фото: Сергей Петров / ТАСС

«Транснефть» завершила урегулирование последствий инцидента, связанного с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба», с «Сургутнефтегазом» и французской Total. Об этом сообщает пресс-служба «Транснефти».

Там отметили, что сумма урегулирования покрывает претензии обеих компаний, а также связанных с ними лиц, включая претензии немецкого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Leuna. Сумма, как указали в «Транснефти», не превышает предельный размер компенсации в $15 за баррель некондиционной нефти.

В сообщении говорится, что подписанные документы касаются поставок нефти «Сургутнефтегазом» танкерными партиями из порта Усть-Луга и объемов, направленных заводу Leuna, который принадлежит Total. «ПАО «Транснефть» находится в завершающей стадии переговоров с компанией «Газпром нефть» в отношении поставок на немецкий завод концерна Total, — добавили в компании.

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Таким образом, «Транснефть» договорились по компенсации за «грязную нефть» со всеми пострадавшими сторонами, кроме «Роснефти». В «Роснефти» не ответили на запросы РБК.

Грязная нефть из нефтепровода «Дружба» начала поступать в апреле 2019 года в Белоруссию, Польшу, Словакию, Венгрию и на Украину. В ней было превышено содержание хлорорганических соединений. Всего за рубеж поступило около 4 млн т нефти с повышенным содержанием токсичного дихлорэтана. О «негативных последствиях» из-за грязной нефти в трубопроводе «Дружба» заявили «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Башнефть» (дочка «Роснефти»), «Татнефть», «Сургутнефтегаз», казахская «КазТрансОйл», французская Total, венгерской MOL и другие компании.

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«Транснефть» признала факт загрязнения, его источник был обнаружен на участке Самара — Унеча. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по трем статьям. Следствие считает, что грязная нефть была загружена в нефтепровод с целью сокрытия многократных хищений нефти на сумму не менее 1 млн руб. По уголовному делу проходят гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, бывший гендиректор «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко и основатель компании «Петронефть» Роман Трушев, а также сотрудники АО «Транснефть-Дружба» Владимир Матюхин, Дмитрий Никишов, Роман Гладков и Роман Якушев.

В середине мая тогдашний куратор ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что «Транснефть» выплатит компенсации всем, кто «докажет, что у них есть реальные убытки» из-за загрязненной нефти. Глава Минэнерго Александр Новак заявлял, что суммарный ущерб от ЧП на «Дружбе» не превысит $100 млн.

В июле совет директоров «Транснефти» определил предельный размер компенсаций за грязную нефть в $15 за баррель, отметив при этом, что пострадавшие должны документально подтвердить свои имущественные потери. Большинство участников спора уже получили компенсации.

Авторы: Михаил Юшков, Людмила Подобедова
Теги: Total, «Транснефть», «Дружба», «Сургутнефтегаз»
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