Российская нефть подешевела после загрязнения трубопровода «Дружба»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,11 -0,08 EUR Бирж. 71,10 +0,02 Brent 67,37 +1,57% USD Нал. 63,70 62,74 EUR Нал. 71,73 70,77 USD ЦБ 63,80 +0,03 EUR ЦБ 71,56 +0,10 EUR/USD BTC/USD Бирж. 11 550,00 -550,00 IMOEX 2 827,73 +0,18% RTSI 1 410,04 +0,17% DJIA 26 860,20 +0,29% Nasdaq 8 202,53 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Cleveland-Cliffs $14 (+34,87%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Полиметалл ₽795 (+3,3%) прогноз Церих к 10.08.20
AT&T $38 (+12,59%) прогноз JP Morgan к 03.12.19
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Procter & Gamble $125 (+9,66%) прогноз Goldman Sachs к 03.07.20
Cleveland-Cliffs $14 (+34,87%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Полиметалл ₽795 (+3,3%) прогноз Церих к 10.08.20
AT&T $38 (+12,59%) прогноз JP Morgan к 03.12.19
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Procter & Gamble $125 (+9,66%) прогноз Goldman Sachs к 03.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 63,8 (+0,03) Quote, 10 июл, 13:26
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 71,56 (+0,1) Quote, 10 июл, 13:26
Роскачество назвало причины взрывов аккумуляторов телефонов Технологии и медиа, 09:47 Как вписать здоровый образ жизни в ваш ритм. Тест РБК и Philips, 09:36 В Харькове восстановили снесенный радикалами бюст маршала Жукова Политика, 09:34 Появилось видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ Технологии и медиа, 09:27 Минпромторг не включил Tesla и Bugatti Veyron в список дорогостоящих авто Экономика, 09:12 Российская нефть подешевела после загрязнения трубопровода «Дружба» Бизнес, 09:12 В Пакистане в столкновении двух поездов погибли 11 человек Общество, 09:09 Какие специальные гаджеты нужны для ухода за зубами РБК и Philips, 09:07 Поколение Z: маленькие монстры или сотрудники мечты Pro, 09:05 Японский зонд сел на находящийся в 280 млн км от Земли астероид Технологии и медиа, 09:02 В Москве задержали кравшую брендовую одежду из бутиков банду Общество, 08:56 Медведчук назвал возможные сроки освобождения Вышинского Политика, 08:40 Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни РБК и Philips, 08:37 Средний чек россиян при походе в магазин вырос до 556 руб. Экономика, 08:31
Бизнес ,  
0 
Российская нефть подешевела после загрязнения трубопровода «Дружба»
После инцидента с загрязнением хлором экспортного трубопровода «Дружба» российским нефтяникам пришлось продавать со скидками даже чистую нефть. Компании уже недосчитались $50 млн, потери могут вырасти, предупреждают эксперты
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Почему российская нефть продается со скидкой

Российские компании продолжают терять доходы из-за инцидента с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба», несмотря на возобновление поставок. Об этом РБК рассказали аналитики ценовых агентств Argus и Reuters.

Речь идет о потерях при продаже нефти в порту Усть-Луга. Здесь содержание хлорорганических соединений, которым оказался загрязнен нефтепровод в апреле, вернулось в рамки, установленные в ГОСТ, — не более 10 ppm (с 1 июля предельный уровень снизился до 6 ppm). По данным Argus, исторически уровень хлорорганики в российской нефти на Усть-Луге составлял 1–2 ppm, а сейчас доходит до 4 ppm. «Но одно дело норма ГОСТа, а другое — уровень 1–1,5 ppm, к которому привык рынок. Многие заводы в Средиземноморье принципиально не берут нефть с содержанием хлорорганики выше 1,5 ppm», — пояснил РБК эксперт Reuters Глеб Городянкин.

В результате в мае скидка на формально чистую нефть в Усть-Луге к ценам в порту Приморск составила от $0,85 до $3 за баррель (1–4%), причем две партии по 100 тыс. т были проданы со скидкой $7–10 на баррель, говорит вице-президент Argus по развитию бизнеса в России, странах СНГ и Балтии Виктор Парно. Уровень хлорорганики в этих двух партиях уже соответствовал ГОСТу, но это не было ясно во время заключения контракта, объясняет он. С июня скидка составляет от $0,1 до $0,3 на баррель, добавляет эксперт.

Экономика
Shell сообщила о новой приостановке немецким НПЗ приема нефти по «Дружбе»

Нефть в Усть-Луге и раньше продавалась со скидкой к Приморску, в основном из-за более высокого содержания серы, но она составляла максимум $0,15 на баррель, а некоторые партии продавались и вовсе без скидки, говорит Парно. По его данным, в мае и июне компании отгрузили через Усть-Лугу 6 млн т нефти. По его данным, через этот порт отгружают нефть «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «РуссНефть» и казахстанские производители. Общая недополученная прибыль за эти два месяца составила $50 млн, подсчитал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

Как утилизировать грязную нефть

Покупатели российской нефти обнаружили резкий скачок уровня хлорорганики в сырье в апреле: Белоруссия и Украина остановили прокачку по своей территории, но грязная нефть успела попасть в Польшу, Венгрию, Словакию и Германию, оказались зараженными и танкерные поставки из Усть-Луги (по разным оценкам, содержание хлора составило до 300 ppm). По данным оператора белорусского трубопровода «Гомельтранснефть Дружба» и Reuters, всего в трубопроводной системе оказалось 5 млн т зараженной нефти. До середины августа Россия планирует получить обратно 1,3 млн т зараженной нефти из Белоруссии. Грязная нефть, сданная в Польшу, Венгрию, Словакию, возвращаться не будет и станет предметом компенсационных расчетов, рассказывал директор департамента учета и планирования грузопотоков «Транснефти» Игорь Кацал в интервью корпоративному журналу.

«Транснефть» намерена доводить до «стандартных условий» нефть, возвращенную из Белоруссии, рассказывал в мае вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий в правительстве вопросы топливно-энергетического комплекса. Базовый план компании — подмешивать небольшие партии грязной нефти в чистую, сказала РБК источник, близкий к одному из профильных министерств. В июне «Транснефть» обсуждала с нефтяниками, как именно смешивать нефть и какой уровень хлорорганики для них приемлем, рассказывал вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, уровень хлорорганики будет колебаться в пределах 2–4 ppm и точно не превысит уровень ГОСТа 6 ppm, установленный с начала июля.

Был и альтернативный вариант решения проблемы — продать грязную нефть с дисконтом, но в этом случае не ясно, как ее транспортировать, сказал источник РБК в профильном министерстве. Есть и другая проблема: на такую нефть крайне сложно найти покупателя. В мае трейдеры Vitol и Glencore отправили танкерами из Усть-Луги в Китай 11 млн барр. сырья с содержанием 30–200 ppm, от которого отказались европейские покупатели. Но китайские таможенные органы запретили покупать такую нефть, и трейдерам пришлось отправить танкеры обратно в Европу и Юго-Восточную Азию, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Представитель «Транснефти» не ответил на запрос РБК.

Сколько еще потеряют нефтяники

Оценки загрязнения российской нефти разнятся: польская Pern заявила, что уровень хлорорганики составил 300 ppm, в «Гомельтранснефть Дружбе» говорили о превышении нормы в десятки раз. Чтобы довести 1,3 млн т грязной нефти до ГОСТа, в зависимости от уровня загрязнения может понадобиться от 14 млн до 76,5 млн т чистой нефти, подсчитал директор информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин. Если скидка на эту нефть не изменится, сохранившись на уровне начала июня ($0,1 до $0,3 на баррель), нефтяные компании могут недополучить еще $15–84 млн, говорит Полищук.

Бизнес
Оператор «Дружбы» обвинил «Транснефть» в помехах доступу к пробам нефти

По данным источников Reuters, часть загрязненной нефти оставалась на территории России (около 0,7 млн т), так что после возврата сырья из Белоруссии общий объем грязной нефти в России может достичь 2 млн т. В этом случае объем чистой нефти для размешивания вырастет максимум до 117 млн т, а размер недополученной выручки компаний — до $130 млн, указывают Костин и Полищук.

Нефтяники уже резко сократили план поставок нефти через Усть-Лугу на третий квартал — до 1,1 млн т, остальные объемы будут перенаправлены на освобожденные ветки «Дружбы», говорит Парно. По данным источников Reuters и «Коммерсанта», «Транснефть» планирует подмешивать грязную нефть к потокам и на других экспортных направлениях — в Приморске и Новороссийске — и даже поставлять ее на российские НПЗ. Пока нефть с хлорорганикой выше 1,5 ppm поставляется только через Усть-Лугу.

«Роснефть» не собирается санкционировать смешивание своей нефти с загрязненной, заявил РБК пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. «Мы загружаем в систему чистое сырье, и наш покупатель должен получить нефть такого же качества», — подчеркнул он. Ранее компании пришлось снизить добычу на месторождениях крупнейшей «дочки» — «Юганскнефтегаза», так как «Транснефть» сократила прием нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые забиты большими объемами суррогатной нефти, говорил РБК представитель «Роснефти». «Транснефть» заявила, что вынуждена была ввести ограничения для «Юганскнефтегаза», так как «Роснефть» с начала года полностью не распределяет сданную в трубопроводную систему нефть и использует систему для хранения сырья.

Представители ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и «РуссНефти» не ответили на вопросы РБК.

Автор: Алина Фадеева
Теги: «Дружба», «Транснефть», «Роснефть»
Материалы по теме
«Транснефть» заявила о полном возобновлении поставок нефти по «Дружбе»
Бизнес
«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»
Бизнес
Путин заявил о серьезном ущербе из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter