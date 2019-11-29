«Транснефть» зарезервировала на выплаты из-за грязной нефти 23 млрд руб.

В компании отмечают, что создание резерва не является признанием ответственности за действия третьих лиц и обязательством выплатить компенсацию за инцидент на нефтепроводе «Дружба»

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Компания «Транснефть» создала резерв в объеме 23,031 млрд руб., предназначенный для выплат нефтяным компаниям, понесшим потери из-за попадания в магистральные нефтепроводы некондиционного сырья.

В материалах «Транснефти» отмечается, что размер резерва отражает расчетную оценку потенциальных затрат на урегулирование последствий попадания в трубопровод «Дружба» нефти, загрязненной хлорорганическими веществами. Весной текущего года несколько стран, получающих российскую нефть по «Дружбе», приостанавливали ее прием. По оценке оператора белорусского участка нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба», в трубу попало 5 млн т некачественного сырья.

24 июля совет директоров «Транснефти» утвердил предельный размер выплат пострадавшим в размере $15 за баррель. Таким образом, общие выплаты, исходя из вышеприведенной оценки объема некондиционной нефти, могли составить более $500 млн, или около 32 млрд руб. по текущему курсу.

На получение компенсаций от «Транснефти» смогут рассчитывать только те, кто документально подтвердит наличие «негативных последствий и их размера».