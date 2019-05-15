Новак оценил общий ущерб от грязной нефти в «Дружбе»

Суммарный ущерб от загрязнения нефтепровода «Дружба» составит менее $100 млн. Такова оценка главы Минэнерго Александра Новака, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что это его личная «экспертная оценка», а окончательная цифра в результате полного анализа может быть установлена в срок до месяца. По словам Новака, поставки кондиционной российской нефти по «Дружбе» должны полностью возобновиться в конце мая — начале июня.

Министр также отметил, что загрязненная хлорорганикой нефть впоследствии может быть продана на рынке со скидкой. «Здесь дисконт может быть несколько долларов [за баррель], условно», — заключил Новак.

Президент Владимир Путин, комментируя ситуацию с «Дружбой», заявлял, что инцидент нанес России «очень серьезный экономический, материальный и имиджевый ущерб». Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценивал ущерб страны от произошедшего в «сотни миллионов долларов». В рамках уголовного дела о загрязнении нефти арестованы несколько человек.